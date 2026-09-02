Liðin í enska boltanum eyddu meira en stærstu deildir Evrópu til saman

Félög í ensku úrvalsdeildinni settu nýtt met í nýloknum félagaskiptaglugga og eyddu samtals um 3,48 milljörðum punda í leikmannakaup eða því sem samsvarar 570 milljörðum íslenskra króna.
Upphæðin er hærri en samanlögð eyðsla félaga í ítölsku, spænsku, þýsku og frönsku efstu deildunum.
Metið frá síðasta sumri, sem var 3,19 milljarðar punda, var því slegið með nokkrum yfirburðum. Fyrir aðeins áratug nam eyðsla enskra úrvalsdeildarfélaga um 1,19 milljörðum punda.
Manchester City, Chelsea og Liverpool voru meðal þeirra félaga sem leiddu eyðsluna í sumar. City gekk meðal annars frá kaupum á Enzo Fernández frá Chelsea fyrir 125 milljónir punda.
Liverpool keypti Bradley Barcola fyrir allt að 123 milljónir punda, Chelsea greiddi 117 milljónir fyrir Morgan Rogers og Manchester City borgaði 116 milljónir fyrir Elliot Anderson. Þá greiddi Tottenham 100 milljónir punda fyrir Sandro Tonali.
Alls komu 20 leikmenn til enskra úrvalsdeildarfélaga fyrir 50 milljónir punda eða meira í sumar.
Eyðslan í ensku úrvalsdeildinni var meiri en samanlögð eyðsla í Serie A á Ítalíu, La Liga á Spáni, Bundesligunni í Þýskalandi og frönsku 1. deildinni.
Ensku félögin voru þó einnig dugleg að selja leikmenn og fengu samanlagt um 2,17 milljarða punda fyrir leikmannasölur. Nettóeyðsla deildarinnar nam því um 1,30 milljörðum punda.
Nýliðarnir í deildinni sýndu einnig mikinn fjárhagslegan styrk. Ipswich var til að mynda með næsthæstu nettóeyðsluna í deildinni, eða um 190,7 milljónir punda.