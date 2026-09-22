Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Agnar Már Másson skrifar 22. september 2026 17:36 Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í málinu. Vísir/Vilhelm Tuttugu og fimm ára karlmaður hefur verið dæmdur í sextíu daga skilorðsbundið fangelsi eftir að hafa verið gómaður með um hundrað ljósmyndir og myndbönd af barnaníðsefni í síma sínum. Maðurinn játaði sök en ekki náðist að birta honum dóminn. Hann býr í dag í Danmörku. Dómurinn féll í Héraðsdómi Reykjavíkur í júlí en var fyrst birtur síðdegis í dag. Lögreglan ákærði manninn fyrir kynferðisbrot með því að hafa í október 2024 á þáverandi heimili sínu haft í vörslum sínum „alls 91 ljósmynd og 10 myndbönd sem sýndu börn á kynferðislegan og klámfenginn hátt,“ segir í dómnum. Hann hafi geymt myndefnið í iPhone-farsíma sem hefur nú verið gerður upptækur. Maðurinn játaði brot sín skýlaust fyrir dómi og honum til málsbóta leit dómari til þess að hann hefði ekki áður gerst sekur um refsiverðan verknað. Til þyngingar var litið til þess að myndefnið væri „að hluta til mjög gróft“. Tókst ekki að birta honum dóminn Maðurinn hlaut því sextíu daga fangelsisdóm, sem er þó skilorðsbundinn til tveggja ára, auk þess sem iPhone-farsími hans var gerður upptækur. Aftur á móti mætti maðurinn ekki í dómssal við dómsuppkvaðningu og var því lögreglu falið að birta honum dóminn en maðurinn er samkvæmt þjóðskrá búsettur í Danmörku. „Ekki náðist í dómfellda [manninn] þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir til að birta honum dóminn,“ segir í dómsbirtingu í Lögbirtingablaðinu og því voru dómsorðin birt þar. Ofbeldi gegn börnum Kynferðisofbeldi Dómsmál Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Innlent „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Innlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Innlent Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent Fleiri fréttir „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Sjá meira