Vladimír Pútín óttast það að binda enda á stríðið gegn Úkraínu án þess að ná fullum tökum á Donbas-svæðinu svokallaða. Hann er sagður telja að hann yrði ráðinn af dögum ef hann gerði það og þess í stað ætlar hann að leggja enn meira í stríðsreksturinn.
„Þeir munu hengja mig,“ er Pútín sagður hafa sagt við sína nánustu ráðgjafa, samkvæmt heimildum Economist.
Sókn Rússa í Úkraínu hefur gengið mjög hægt á undanförnum mánuðum en hún hefur gengið og þá sérstaklega í Dónetsk-héraði. Það hérað, ásamt Lúhansk sem Rússar stjórna að fullu, myndar Donbas-svæðið svokallaða.
Úkraínumenn stjórna enn hluta Dónetsk en það svæði þykir mjög víggirt. Þar eru nokkrar borgir og bæir sem Úkraínumenn hafa byggt upp miklar varnir í í gegnum árin og er svæðið kallað „virkisbeltið“.
Þá hafa bæði Úkraínumenn og Rússar bætt miklu púðri í árásir á innviði og önnur skotmörk djúpt í löndunum tveimur, með því markmiði að valda sem mestum efnahagslegum skaða.
Heimildarmenn Economist segja að Pútín hafi á undanförnum vikum velt stöðunni varðandi innrásina verulega fyrir sér. Í stað þess að reyna að binda enda á stríðið er hann sagður hafa tekið þá ákvörðun að bæta í.
Forsetinn er sagður ætla að reyna að senda þrjú til fjögur hundruð þúsund hermenn til viðbótar á víglínuna. Almenna herkvaðningin sem Pútín boðaði árið 2022 er tæknilega séð enn í gildi og stendur til að nota hana til að finna nýja hermenn.
John Ratcliffe, yfirmaður Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA), ferðaðist til Moskvu í mánuðinum, þar sem hann mun hafa varað ráðamenn í Rússlandi við því að hella olíu á eldinn hvað varðar Úkraínu. Ratcliffe er sagður hafa lagt til við Rússa að þeir kæmu að viðræðum af alvöru.
Sjá einnig: Er sagður hafa lagt spilin á borðið varðandi Úkraínu
Economist hefur eftir ráðgjafa Pútíns til langs tíma að forsetinn sé líklegur til að hafa talið heimsóknina til marks um veikleika í Bandaríkjunum. Það hafi hann gert í lok árs 2021, þegar Bill Burns, fyrrverandi yfirmaður CIA, fór til Moskvu og varaði Rússa við því að ráðast inn í Úkraínu.
Þremur mánuðum síðar hófu Rússar innrásina.
Einn heimildarmaður miðilsins segir að meðal rússneskra auðjöfra sé mikil beiskja vegna stríðsrekstursins. Efnahagur Rússlands hefur orðið fyrir miklum skaða og árangurinn hefur verið slæmur. Auðjöfrum þykir þetta hafa staðið yfir of lengi.
Annar sagði sífellt fleiri auðjöfra sjá það að „keisarinn sé nakinn“.
Forsetinn leggur þó mikla áherslu á það að sýna ekki veikleikamerki. Nokkrir heimildarmenn Economist sögðu Pútín telja að ef hann myndi binda enda á stríðið án þess að tryggja yfirráð Rússlands yfir Donbas-svæðinu, yrði hann ráðinn af dögum.
Pútín hefur sagt nokkrum af sínum nánustu ráðgjöfum að hann yrði hengdur.
Um helgina líkti Pútín stríðinu í Úkraínu við fæðukeðjuna og nefndi að háhyrningar ætu Hvítabirni. Það þyrfti að kenna börnum, svo þau lærðu hvernig heimurinn virkaði.
Putin compared the war against Ukraine to a food chain, with orcas tearing apart polar bears. He said children should be taught this to understand "the world we live in." pic.twitter.com/K0g4oeYGfP— WarTranslated (@wartranslated) August 29, 2026
Putin compared the war against Ukraine to a food chain, with orcas tearing apart polar bears. He said children should be taught this to understand "the world we live in." pic.twitter.com/K0g4oeYGfP
Ekki er vitað til þess að háhyrningur hafi nokkurn tímann étið hvítabjörn.
Úkraínsk stjórnvöld telja sig hafa njósnir um að Rússar hyggi á nýja sókn á landi gegn höfuðborginni Kænugarði og Tsjernihiv. Þá segjast Rússar ætla að hefja meiriháttar árásir á orkuinnviði Úkraínu.
Í það minnsta þrjátíu og sjö eru látin eftir drónaárás Rússa vestan við Kænugarð í nótt. Fjörutíu og tvö eru slösuð, þar á meðal fjögur börn, segja yfirvöld á staðnum. Tæp fjögur hundruð hafa verið flutt af svæðinu í kjölfar árásarinnar.
Starfsmenn varnarmálaráðuneytis Bandaríkjanna sem hafa til skoðunar hvernig fækka megi bandarískum hermönnum í Evrópu ætla að leggja fram að minnsta kosti fjórar tillögur. Það verður gert fyrir 6. nóvember, fyrr en áður stóð til. Ráðamenn í Evrópu hafa áhyggjur af því að Bandaríkjamenn hafi í hyggju að refsa tilteknum ríkjum Evrópu.
Óvænt heimsókn yfirmanns Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) til Moskvu vakti nokkra athygli í vikunni. Þangað fór hann til að vara ráðamenn í Rússlandi við því að gera árás á ríki Atlantshafsbandalagsins eða jafnvel innrás í Eystrasaltsríki.