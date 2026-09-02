Vladimír Pútín Rússlandsforseti fullyrðir að Rússland sé að vinna stríðið í Úkraínu. Rússneskar hersveitir sækji sífellt hraðar fram í stríðinu sem staðið hefur yfir síðan Rússar gerðu allsherjarinnrás í Úkraínu árið 2022.
Þetta fullyrti hann á blaðamannafundi í gærkvöldi, að því er fram kemur í umfjöllun Reuters. Þar sagðist hann ekki vera í vafa yfir því að Úkraínumenn myndu tapa stríðinu þó hann væri ekki tilbúinn til þess að fullyrða nokkuð um hvenær það myndi gerast.
Á blaðamannafundinum fullyrti Pútín að rússneskar hersveitir væru ekki aðeins að sækja fram, heldur gerðu það með auknum hraða. Að hans sögn náðu Rússar yfirráðum yfir 270 ferkílómetrum og fimmtán bæjum í Donetsk-héraði í austurhluta Úkraínu í ágúst.
Pútín fullyrti ennfremur að tveir stórir hópar úkraínskra hermanna hefðu verið umkringdir. Annar þeirra á að samanstanda af 4500 til 4800 hermönnum og hinn af allt að tvö þúsund hermönnum, að því er Reuters greinir frá. Miðillinn tekur fram að ekki hafi reynst unnt að sannreyna staðhæfingar rússneska forsetans.
Að sögn Pútíns halda rússneskar hersveitir áfram framsókn sinni í átt að borgunum Slovjansk og Kramatorsk. Hann sagði einnig að Rússar væru að undirbúa umfangsmiklar árásir á orkuinnviði Úkraínu. Forsetinn tiltók þó að Rússar væru reiðubúnir til samninga um frið en að þær yrðu að leiða til einhvers.
Þá gagnrýndi hann orð Volodomír Selenskí Úkraínuforseta um að flugfélög sem enn nýttu sér rússneska lofthelgi ættu að gæta að sér. Sagði hann að Rússar gengju ekki til samninga við „hryðjuverkamenn.“
Rússar gerðu í nótt umfangsmiklar árásir á Kænugarð og nærliggjandi svæði í Úkraínu, sjöttu nóttina í röð. Að minnsta kosti tólf létu lífið í árásunum en forseti Úkraínu segir nauðsynlegt fyrir Úkraínumenn að fá fleiri flugskeyti sem hægt er að nota gegn skotflaugum. Auk skotflauga notuðust Rússar einnig við þotuknúna sjálfsprengidróna og gerðu einnig árásir á Odesa við suðurströnd landsins.