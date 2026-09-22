Mikilvægt er að vinnufært fólk festist ekki á fjárhagsaðstoð og komist aftur út á vinnumarkað, segir Hildur Björnsdóttir borgarstjóri. Hún styður athugun endurskoðunarnefndar Reykjavíkurborgar á aðstoðinni, þar sem meðal annars er óskað eftir upplýsingum um þjóðerni þeirra sem þiggja hana.
Nefndin kallaði á fundi sínum í gær eftir upplýsingum frá velferðarsviði borgarinnar um fjárhagsaðstoð frá og með árinu 2016. Hún vill fá upplýsingar um þjóðerni, kyn og aldur þeirra sem fá aðstoð, fjárhæðir og hversu lengi hver og einn hefur fengið hana. Þá óskar nefndin eftir samanburði á fjölda erlendra bótaþega og fjölda fólks af viðkomandi þjóðerni hér á landi.
Í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis segir Hildur að nefndin hafi sjálf átt frumkvæði að athuguninni.
„Öll velferðarsamfélög verða að búa að sterkum öryggiskerfum fyrir fólk sem þarf á stuðningi að halda, en það er mikilvægt að stuðningurinn renni til þeirra sem helst þurfa hann en sé ekki misnotaður. Jafnframt er mikilvægt að vinnufærir festist ekki í kerfum heldur fari að endingu aftur út á vinnumarkað.“
Samkvæmt fundargerðinni mun nefndin meta hvort þörf sé á úttekt á fjárhagsaðstoðinni eftir að upplýsingarnar hafa borist. Hildur segir að fróðlegt verði að rýna gögnin þegar þau koma fram.
„Svona kerfi þurfa að vera í sífelldri endurskoðun og taka breytingum eftir því sem umhverfið og samfélagsgerðin breytast. Þessi vinna endurskoðunarnefndar er því mjög þörf og við munum vinna málið af vandvirkni í framhaldinu.“
Vísir greindi frá því í gær að þriggja manna spretthópur eigi að yfirfara reglur um fjárhagsaðstoð og önnur stuðningskerfi Kópavogsbæjar. Vinnan á einnig að ná til félagslegs húsnæðis og hópurinn á að skila tillögum til bæjarráðs fyrir 1. desember.
Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri sagði meðal annars til skoðunar hvort fólk þyrfti að hafa búið á Íslandi í tiltekinn tíma til að fá fulla fjárhagsaðstoð. Hún vísaði til danskra reglna en tók fram að engin ákvörðun hefði verið tekin um ný búsetuskilyrði.
Að sögn Ásdísar hafði hlutfall útlendinga meðal þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð hjá bænum hækkað úr 33 prósentum árið 2021 í 71 prósent. Hún sagði breytingar á hópnum meðal ástæðna þess að tímabært væri að endurskoða reglurnar en tók jafnframt fram að engar vísbendingar væru um misnotkun kerfisins.