Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Birgir Olgeirsson og Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifa 22. september 2026 11:53 Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir núverandi ríkisstjórn ætla meira fé til vegakerfisins og vetrarþjónustu en fyrri ríkisstjórn lagði til. Vilhelm Innviðaráðherra vísar á bug því að Icelandair hafi fengið vilyrði stjórnvalda um inngrip í verkfall flugvirkja. Hann segir þær ásakanir furðulegar. Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, telur Icelandair kunna að hafa fengið vilyrði um inngrip stjórnvalda. Hann vísar til þess að félagið hafi boðið farþegum að færa flug 23. og 24. september, þótt verkfallið sé ótímabundið. Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður ræddi við Eyjólf Ármansson innviðaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Spurður hvort Icelandair hefði fengið slíkt vilyrði frá honum eða öðrum fyrir hönd ríkisstjórnarinnar svaraði Eyjólfur: „Nei, og mér finnst það furðulegar ásakanir. Það er ábyrgð beggja aðila að ná saman við samningaborðið.“ Neitaði að tjá sig um frumvarp Verkfall flugvirkja hefst að óbreyttu á miðnætti. Spurður um viðbrögð stjórnvalda ef samningar næðust ekki sagði Eyjólfur: „Þetta var rætt á ríkisstjórnarfundi hérna áðan. Það eru engar ákvarðanir teknar.“ Þegar spurt var um frumvarp um lög á verkfallið svaraði hann: „Ég ætla ekki að tjá mig neitt um það.“ Hann vildi heldur ekki segja hversu lengi verkfall gæti staðið áður en stjórnvöld gripu inn í. Langt á milli deiluaðila Ráðuneytið fundaði með deiluaðilum í gær. „Það er langt á milli,“ sagði Eyjólfur um stöðuna. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði við fréttastofu fyrr í dag að samtöl væru í gangi en engir formlegir samningafundir stæðu yfir. Ekkert afmarkað eða skýrt væri til umræðu, aðeins þreifingar. Flugvirkjafélagið hefur boðist til að fresta verkfallinu um viku til að gefa aðilum tíma til að vinna með innanhústillögu ríkissáttasemjara. Icelandair hafnaði boðinu í gær og telur frestun lengja óvissuna og auka tjónið. Félagið segir tæplega þrjú þúsund farþega þegar hafa fært bókanir sínar. Þá séu merki um afbókanir og að farþegar velji önnur flugfélög. Icelandair vill að verkfallsboðunin verði dregin til baka og viðræðum haldið áfram. Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Icelandair Samgöngumál Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Innlent Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Innlent Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Innlent Fleiri fréttir Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Bein útsending: Kynna niðurstöður septembertalningar HMS Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Skoða hvort útlendingar þurfi að bíða eftir fullri aðstoð Niður í ellefu ára bruni um á allt að 100 kílómetra hraða Sjá meira