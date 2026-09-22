Innlent

Segir á­sakanir flug­virkja „furðu­legar“

Birgir Olgeirsson og Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifa
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir núverandi ríkisstjórn ætla meira fé til vegakerfisins og vetrarþjónustu en fyrri ríkisstjórn lagði til.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir núverandi ríkisstjórn ætla meira fé til vegakerfisins og vetrarþjónustu en fyrri ríkisstjórn lagði til. Vilhelm

Innviðaráðherra vísar á bug því að Icelandair hafi fengið vilyrði stjórnvalda um inngrip í verkfall flugvirkja. Hann segir þær ásakanir furðulegar.

Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, telur Icelandair kunna að hafa fengið vilyrði um inngrip stjórnvalda. Hann vísar til þess að félagið hafi boðið farþegum að færa flug 23. og 24. september, þótt verkfallið sé ótímabundið.

Elísabet Inga Sigurðardóttir fréttamaður ræddi við Eyjólf Ármansson innviðaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun.

Spurður hvort Icelandair hefði fengið slíkt vilyrði frá honum eða öðrum fyrir hönd ríkisstjórnarinnar svaraði Eyjólfur:

„Nei, og mér finnst það furðulegar ásakanir. Það er ábyrgð beggja aðila að ná saman við samningaborðið.“

Neitaði að tjá sig um frumvarp

Verkfall flugvirkja hefst að óbreyttu á miðnætti. Spurður um viðbrögð stjórnvalda ef samningar næðust ekki sagði Eyjólfur:

„Þetta var rætt á ríkisstjórnarfundi hérna áðan. Það eru engar ákvarðanir teknar.“

Þegar spurt var um frumvarp um lög á verkfallið svaraði hann:

„Ég ætla ekki að tjá mig neitt um það.“

Hann vildi heldur ekki segja hversu lengi verkfall gæti staðið áður en stjórnvöld gripu inn í.

Langt á milli deiluaðila

Ráðuneytið fundaði með deiluaðilum í gær. „Það er langt á milli,“ sagði Eyjólfur um stöðuna.

Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði við fréttastofu fyrr í dag að samtöl væru í gangi en engir formlegir samningafundir stæðu yfir. Ekkert afmarkað eða skýrt væri til umræðu, aðeins þreifingar.

Flugvirkjafélagið hefur boðist til að fresta verkfallinu um viku til að gefa aðilum tíma til að vinna með innanhústillögu ríkissáttasemjara.

Icelandair hafnaði boðinu í gær og telur frestun lengja óvissuna og auka tjónið. Félagið segir tæplega þrjú þúsund farþega þegar hafa fært bókanir sínar. Þá séu merki um afbókanir og að farþegar velji önnur flugfélög. Icelandair vill að verkfallsboðunin verði dregin til baka og viðræðum haldið áfram.

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