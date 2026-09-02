Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea

Chelsea hugðist festa kaup senegalska miðjumanninn Lamine Camara frá Mónakó til að fylla í skarð Enzo Fernández sem liðið seldi til Manchester City. Það gekk þó ekki eftir.
Tvennar sögur fara af því hvers vegna Camara gekk ekki í raðir Chelsea í gær. Mónakó hafði samþykkt tilboð félagsins upp á 47 milljónir punda og Camara langt kominn í viðræðum.
Önnur sagan segir að Mónakó hafi aðeins viljað selja einn leikmann í gær. Þegar félagið hafi verið búið að samþykkja tilboð Everton í Folarin Balogun hafi það haft samband við Chelsea og dregið samþykki sitt á kauptilboði félagsins til baka.
Balogun var búinn í læknisskoðun hjá Everton og átti aðeins eftir að setja blek á blað til að skrifa undir þegar hann hætti skyndilega við skiptin. Mónakó hafi því að endingu selt hvorugan eftir að hafa ákveðið að selja annan hvorn.
„Chelsea er mjög óánægt með framkomu Mónakó,“ segir Kaveh Solhekol, fréttamaður Sky Sports.
☎️ "#LFC made a call this evening to say to the camp of Camara & Monaco to 'wait'..."👀 "They said we will, potentially, be back for you in 2027 if you don't get your move."Ben Jacobs exclusively reveals how Chelsea's deal for Lamine Camara fell through at the final moments pic.twitter.com/aXpCSy6LMM— talkSPORT (@talkSPORT) September 1, 2026
☎️ "#LFC made a call this evening to say to the camp of Camara & Monaco to 'wait'..."👀 "They said we will, potentially, be back for you in 2027 if you don't get your move."Ben Jacobs exclusively reveals how Chelsea's deal for Lamine Camara fell through at the final moments pic.twitter.com/aXpCSy6LMM
Önnur saga segir að Liverpool hafi haft þau áhrif að Camara hafi ekki farið til Chelsea. Bítlaborgarfélagið hefur verið orðað við miðjumanninn í allt sumar en sagt ekki hafa tök á því að kaupa hann þetta sumarið.
Forráðamenn félagsins hafi hringt í Camara í gær og sagt honum að bíða. Liverpool muni leggja fram tilboð næsta sumar.
Blaðamaðurinn Ben Jacobs sagði á TalkSport í gær um Liverpool: „Þeir sögðu við munum, mögulega, reyna að fá þig árið 2027 ef þú ferð ekki til Chelsea.“