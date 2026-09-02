Everton tókst ekki að ganga frá kaupum á bandaríska framherjanum Folarin Balogun á lokadegi félagsskiptagluggans í gær líkt og til stóð. Hann hætti við að semja við félagið rétt áður en hann átti að skrifa undir.
Everton hafði haft augastað á Balogun í allt sumar og hann átti að semja við liðið í gær og fylla í skarð framherjans Beto sem fór til Flórens og samdi við Fiorentina.
Everton seldi alls fjóra leikmenn í gær en Iliman Ndiaye fór til Manchester City fyrir 65 milljónir punda, Tim Iroegbunam til Hull City á 22 milljónir, Nathan Patterson til Torino fyrir tæpa milljón auk Beto sem Fiorentina keypti fyrir rúmar 15 milljónir.
Tveir áttu að koma í stað þessara manna. Jack Grealish kom aftur til liðsins á láni frá Manchester City, eftir að hafa einnig verið á láni seinni hluta síðustu leiktíðar.
Svo var það Folarin Balogun. Everton hafði fengið kauptilboð upp á 40 milljónir punda samþykkt af liði hans Mónakó. Balogun gekkst undir læknisskoðun og allt stefndi í að kaupin yrðu kláruð, þar til hann hætti skyndilega við.
Hann yfirgaf því æfingasvæði Everton án þess að skrifa undir og verður áfram leikmaður Mónakó.
Thierno Barry er því í raun eini framherjinn í hópi Everton, en sá hefur farið vel af stað og skoraði í fyrstu umferð ensku úrvalsdeildarinnar.