Lækkaði launin til að upplifa drauminn Valur Páll Eiríksson skrifar 2. september 2026 09:00 Jesus trúir því vart að hann fái að leika í treyju Barcelona. Mike Hewitt/Getty Images Gabriel Jesus tók á sig töluverða launalækkun til að ganga í raðir Barcelona frá Arsenal á Englandi. Hann segir draum að rætast. Jesus var keyptur til Barcelona frá Arsenal á um 15 milljónir evra í gær. Hann hafði verið varaskeifa hjá Englandsmeisturunum og orðaður á brott frá félaginu. Ekki margur bjóst endilega við því að hann færi til spænska stórveldisins en Barcelona hefur leitað framherja í sumar. Eftir að ljóst varð að Argentínumaðurinn Julián Álvarez kæmi ekki til liðsins frá Atlético Madrid leituðu Börsungar að ódýrari kosti. Sá fannst í Brassanum í Lundúnum. „Ég lækkaði verulega í launum, en það er draumur að vera hér,“ staðfesti Jesus er hann var kynntur til leiks í Katalóníu. „En það var ekki bara ég sem þurfti að leggja mig fram um að fá félagaskiptin í gegn, Barça átti líka sinn þátt,“ „Ef þú hefðir spurt mig fyrir mánuði síðan hefði ég sagt að það væri ólíklegt að þetta myndi gerast. 29 ára gamall hélt ég ekki að ég fengi tækifæri til að koma til Barça.“ Arsenal FC FC Barcelona Spænski boltinn Enski boltinn Mest lesið Stjarnan játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Félagsskiptaglugganum lokað: Stór nöfn færðu sig um set og ekki öllu lokið Fótbolti „Það er hrikalegt að sjá þetta“ Íslenski boltinn Lækkaði launin til að upplifa drauminn Enski boltinn Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings Íslenski boltinn Sveinn Gísli braut bein í toppslagnum Íslenski boltinn Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Íslenski boltinn Fengu þrjá á lokadegi Enski boltinn Fleiri fréttir Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Lækkaði launin til að upplifa drauminn Fengu þrjá á lokadegi Tókst ekki að ræna Belganum Dagskráin í dag: Einn leikur á sviðið út af fyrir sig Ndiaye til Manchester City Man ekki eftir Chelsea-liðinu svona lítið með boltann City borgar 125 milljónir punda fyrir Enzo Mbaye til Aston Villa Ensku félögin með bókhaldsbrellur Arteta vill bæta við hópinn í dag „Ef hann gerir það verða mörg félög í vandræðum“ Sanchez á förum frá Chelsea eftir komu Martinez Manchester City ekki enn búið að gefast upp á Enzo Fernandez Everton bjóða í hetju Bandaríkjanna Þarf Manchester United nýja bakverði fyrir gluggalok? Aston Villa - Arsenal 0-1 | Tíðindalítill leikur en meistararnir með yfirhöndina „Við viljum drepa þá og þeir vilja drepa okkur“ „Er ekki að fara að strá einhverju galdradufti yfir þetta“ Liverpool að fá tvo sem hjálpa þeim ekkert í ár Man. City kaupir brasilískan vængmann Barcola kominn til Liverpool Glasner tekur sinn besta mann til Forest Stjórnandi Liverpool „til skammar“ Ömurleg aukaspyrna Tel: „Er líffræðilega hægt að útskýra þetta?“ Sjáðu þrennu Bruno og veisluna á Brúnni Bruno bjó til sýningu á Old Trafford Félagsskiptaglugginn búinn að mynda hringrás Dramatískur markaleikur á Brúnni Stuðningsmenn Everton fengu félagið til að halda ungstirninu sínu Sjá meira