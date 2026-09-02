Enski boltinn

Lækkaði launin til að upp­lifa drauminn

Valur Páll Eiríksson skrifar
Jesus trúir því vart að hann fái að leika í treyju Barcelona.
Jesus trúir því vart að hann fái að leika í treyju Barcelona. Mike Hewitt/Getty Images

Gabriel Jesus tók á sig töluverða launalækkun til að ganga í raðir Barcelona frá Arsenal á Englandi. Hann segir draum að rætast.

Jesus var keyptur til Barcelona frá Arsenal á um 15 milljónir evra í gær. Hann hafði verið varaskeifa hjá Englandsmeisturunum og orðaður á brott frá félaginu.

Ekki margur bjóst endilega við því að hann færi til spænska stórveldisins en Barcelona hefur leitað framherja í sumar. Eftir að ljóst varð að Argentínumaðurinn Julián Álvarez kæmi ekki til liðsins frá Atlético Madrid leituðu Börsungar að ódýrari kosti.

Sá fannst í Brassanum í Lundúnum.

„Ég lækkaði verulega í launum, en það er draumur að vera hér,“ staðfesti Jesus er hann var kynntur til leiks í Katalóníu.

„En það var ekki bara ég sem þurfti að leggja mig fram um að fá félagaskiptin í gegn, Barça átti líka sinn þátt,“

„Ef þú hefðir spurt mig fyrir mánuði síðan hefði ég sagt að það væri ólíklegt að þetta myndi gerast. 29 ára gamall hélt ég ekki að ég fengi tækifæri til að koma til Barça.“

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