Fulham bætti hressilega við leikmannahóp liðsins fyrir komandi átök í ensku úrvalsdeildinni á lokadegi félagsskiptagluggans.
Fulham hafði aðeins keypt fjóra leikmenn eftir að Spánverjinn Álvaro Arbeloa tók við liðinu af Marco Silva fyrr í sumar. Þar á meðal voru Gonzalo García og César Palacios sem komu frá Real Madrid, sem Arbeloa stýrði seinni hluta síðustu leiktíðar.
Þriðji Madrídingurinn, Manuel Ángel, kom til Fulham á lokadegi félagsskiptagluggans í gær auk tveggja til viðbótar. Liðið festi kaup á Austurríkismanninum David Affengruber frá Elche á Spáni og fékk þá einnig Svíann Hugo Larsson á láni frá Eintracht Frankfurt í Þýskalandi.
Fulham er án stiga eftir fyrstu tvær umferðirnar í ensku úrvalsdeildinni, eftir 3-2 tap fyrir Chelsea og 1-0 tap fyrir Sunderland. Liðið komst þó áfram í næstu umferð enska deildabikarsins þökk sé 3-0 sigri á Wimbledon í miðri síðustu viku.