KR - Víkingur 1-1| Hjartahnoð Arnórs Ingva á síðustu stundu

KR og ríkjandi Íslandsmeistarar Víkings Reykjavíkur gerðu 1-1 jafntefli í mögnuðum leik í Bestu deildinni þar sem að dramatíkin var allsráðandi undir lokin. Spenna er enn í titilbaráttunni eftir mark á síðustu sekúndu.
Ármann Ingi Finnbogason virtist hafa tryggt Víkingum dýrmætan sigur með stórkostlegu skoti í uppbótartíma en mark frá Arnóri Ingva Traustasyni á lokasekúndu leiksins tryggði KR eitt stig. Enn munar átta stigum á milli liðanna á toppi deildarinnar og eru KR-ingar í 2. sæti, fyrir ofan Fram á markatölu, þegar sex umferðir eru eftir. Baráttunni virtist lokið en Arnór hnoðaði lífi í hana.
Alls fylgdust 4.337 áhorfendur með á Meistaravöllum í rjómablíðu í kvöld og fólkið fékk helling fyrir peninginn allan leikinn, þó mörkin hafi komið í blálokin.
Fyrri hálfleikurinn var sérstaklega stórkostleg skemmtun þar sem liðin sóttu nánast án afláts. Galdur Guðmundsson var kominn í dauðafæri fyrir KR eftir tvær mínútur og strax í kjölfarið vildu Víkingar fá vítaspyrnu þegar það virtist brotið á Hrannari Snæ Magnússyni.
KR-ingar voru ákafir í að vinna leikinn og minnka forskot KR niður í fimm stig, enda lágu Víkingar vel við höggi eftir afar stífa leikjadagskrá undanfarið og vonbrigði við að falla út úr Evrópukeppni. Þeir náðu frábærum kafla um miðjan fyrri hálfleik og þrýstu verulega á Víkinga en Oliver Ekroth og Sveinn Gísli Þorkelsson, mættur inn í stað Gunnars Vatnhamars, vörðust vel eins og allt Víkingsliðið.
Víkingar virtust svo hafa komist yfir þegar Stígur Diljan Þórðarson skoraði á 37. mínútu en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Stígur lagði svo upp algjört dauðafæri fyrir Valdimar Þór Ingimundarson í kjölfarið en skot Valdimars fór rétt framhjá.
Mun fleiri færi mætti nefna úr fyrri hálfleiknum en í seinni hálfleik róaðist leikurinn, þrátt fyrir að áhorfendur létu áfram vel í sér heyra. Lítið var um færi þar til að Orri Hrafn Kjartansson þrumaði svo boltanum í þverslána á marki Víkings.
Víkingar urðu fyrir áfalli skömmu fyrir lok venjulegs leiktíma þegar Sveinn Gísli fór upp í skallaeinvígi, datt illa á jörðina og handleggsbrotnaði.
Það voru samt Víkingar sem komust yfir þegar varamaðurinn Ármann Ingi Finnbogason skoraði á annarri mínútu uppbótartíma með marki úr efstu hillu.
Tíu stiga forskot blasti við Víkingum á toppi deildarinnar en sóknargleði KR-inga bar ávöxt á síðustu sekúndu þegar Arnór Ingvi skoraði jöfnunarmarkið. Hann hljóp og náði í boltann í netið en enginn tími gafst fyrir sigurmark.
Það kom á síðustu sekúndu þegar Arnór Ingvi bjargaði Íslandsmótinu. Auðvitað er forskot Víkinga verulega gott en það er þó alla vega enn möguleiki á að KR eða Fram taki af þeim toppsætið. Næsti leikur Víkings er við Framara og svo taka við afar erfiðir leikir eftir að deildinni verður skipt í tvennt og spurning hve mikil orka er eftir á tanknum hjá Víkingsliðinu.
Verulega jafn og spennandi leikur en á engan hallað að nefna Finn Tómas Pálmason sem var stórkostlegur í miðri vörn KR og virtist alltaf geta lesið leikinn þannig að hann næði að slíta í sundur sóknir gestanna.
Að sama skapi gekk Oliver Ekroth afar vasklega fram í vörn Víkings, of vasklega að sumra mati, og Sveinn Gísli var sömuleiðis sterkur. Fram á við áttu margir góða spretti en erfitt að pikka einhverja sérstaklega út.
Halldór Snær Georgsson, markvörður KR, sofnar líklega svolítið seint eftir að misheppnuð sending hans endaði með marki Víkings en hann átti annars góðan leik.
Ívar Orri Kristjánsson og hans aðstoðarmenn komust afar vel frá leik með ógnarháu spennustigi innan sem utan vallar. Gat ekki betur séð en að þeir næðu stóru ákvörðununum réttum, til dæmis að dæma ekki víti á Gabríel Hrannar snemma leiks og að dæma rangstöðu þegar Stígur Diljan skoraði um miðjan fyrri hálfleik. Hins vegar nokkrar minni ákvarðanir sem virtust rangar.
Þriðjudagur klukkan hálfsex hljómar kannski ekki sexí en maður minn hvað það var góð stemning í Vesturbænum í kvöld. Veðrið algjörlega upp á tíu en Miðjan líka sjaldan betri og hún yfirgnæfði vissulega hina öflugu stuðningsmenn Víkings að þessu sinni. Hingað voru allir sem eru eitthvað mættir og fengu einhverja allra bestu skemmtun sem í boði er hér á landi, þvert á íþróttir og listgreinar.
„Við eigum að vinna þennan leik. Maður er svekktur núna. Við spiluðum vel og áttum að fá meira út úr leiknum,“ sagði Aron Sigurðarson, fyrirliði KR, kokhraustur eftir leik.
„Við erum bara betra lið. Þeir eru bensínlausir. Haltrandi. Ef þeir ná að haltra í átt að þessum titli þá bara „fair play“ en þeir eru með besta lið landsins á hælum sér. Við munum gera okkar og sjáum hverju það skilar fyrir lokaleikinn í Víkinni. En það sjá allir að við erum besta liðið á landinu í dag,“ sagði Aron.
Hann vildi ekki staldra neitt við misheppnaða sendingu Halldórs Snæs sem leiddi til marks Víkinga:
„Þetta er bara fylgifiskur þess hvernig við spilum. Áfram gakk og við förum ekki að væla yfir þessu. Það eru allir að fara að klikka á sendingum í liðinu okkar. Síðan gerðu þeir bara fáránlega vel úr þessu. Svona er þetta.“
KR náði að jafna á síðustu sekúndu en fékk ekki tækifæri til að sækja sigurmark og er átta stigum á eftir Víkingum.
„Auðvitað þurftum við að vinna þennan leik. Flautað af á 95. mínútu. Tvö mörk skoruð í uppbótartíma og kannski hefði mátt gefa þessu 30 sekúndur í viðbót. Gefa aðdáendunum aðeins meira. En það eru sex leikir eftir, við gerum okkar og sjáum hverju það skilar. Það er allt opið í þessu og ég sé þá alveg tapa fullt af stigum.“
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkings, harmaði það að Víkingar skyldu ekki komast yfir í fyrri hálfleik.
„Við áttum að fá víti og að mér skildist átti markið að standa [sem dæmt var af vegna rangstöðu]. Það er mjög svekkjandi þegar stórar ákvarðanir falla ekki með okkur og eru teknar af okkur. Við fengum í raun og veru mikið betri færi en þeir, sem hefðu átt að koma okkur yfir og í betri stöðu.
Í seinni hálfleik fannst mér við ná góðri stjórn á leiknum, lagfærðum aðeins pressuna og í raun fannst mér engin hætta frá KR í seinni hálfleik,“ sagði Sölvi Geir.
Hann fékk frábært mark frá varamanninum Ármanni Inga sem gerði það sama og á æfingu í gær:
„Í gær var ég í rauninni að æfa nákvæmlega sama skot. Núna sendi Niko á mig og ég tek bara manninn á og set boltann í fjærhornið. Klára þetta,“ sagði Ármann.