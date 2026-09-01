Sveinn Gísli braut bein í toppslagnum

Íslandsmeistarar Víkings hafa verið afar óheppnir með meiðsli í sumar og í kvöld bættist á meiðslalistann þegar Sveinn Gísli Þorkelsson handleggsbrotnaði í stórleiknum við KR.
Það var skammt til leiksloka þegar Sveinn Gísli féll illa til jarðar eftir skallaeinvígi með þeim afleiðingum að hann handleggsbrotnaði. Þetta staðfesti miðvörðurinn stæðilegi við Vísi eftir leik.
Sölvi Geir Ottesen, þjálfari Víkinga, var að vonum sleginn yfir meiðslunum sem hann sagði þó vitaskuld fyrst og fremst afar leiðinleg fyrir Svein Gísla sjálfan sem átt hefði frábæran leik í kvöld.
Sveinn Gísli lék við hlið Olivers Ekroth í miðri vörn Víkings í þessum fyrsta leik eftir að félagið seldi Færeyinginn Gunnar Vatnhamar til Danmerkur.
Fyrr á leiktíðinni hafa Víkingar til að mynda misst út lykilmenn á borð við markvörðinn Ingvar Jónsson, Elías Má Ómarsson, Óskar Borgþórsson og Tarik Ibrahimagic auk þess sem Daníel Hafsteinsson hefur verið að glíma við minni háttar meiðsli að undanförnu.