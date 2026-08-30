Sjáðu þrennu Bruno og veisluna á Brúnni

Bruno Fernandes skoraði þrennu og lagði upp mark í 5-2 sigri Manchester United gegn Ipswich og Chelsea vann Brighton í öðrum sjö marka leik. Öll mörk dagsins í ensku úrvalsdeildinni má sjá á Vísi.
Bruno Fernandes átti sviðið í enska boltanum í dag en auk þess að skora þrjú mörk átti hann stoðsendingu þegar Bryan Mbeumo skoraði fimmta mark United, sem lent hafði undir gegn nýliðum Ipswich.
Chelsea vann Brighton 4-3 þar sem Cole Palmer skoraði frábært mark, varamaðurinn Wilson Isidor tryggði Sunderland 1-0 sigur á Fulham en Leeds og Brentford skildu jöfn, 1-1.
Mörkin má sjá hér að neðan.
Umferðinni lýkur annað kvöld þegar Aston Villa tekur á móti meisturum Arsenal klukkan 19.