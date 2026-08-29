Margir Íslendingar voru í eldlínunni í dag og stóðu íslensku leikmennirnir sig vel. Andri Lucas Guðjohnsen, Benóný Breki Andrésson og Tómas Bent Magnússon spiluðu allir mikilvæg hlutverk með sínum liðum.
Andri Lucas Guðjohnsen var í byrjunarliði Blackburn Rovers þegar liðið tók á móti QPR í ensku B-deildinni í dag. Markalaust var í hálfleik en snemma í fyrri hálfleik skallaði Andri Lucas boltanum á Ryoya Morishita sem lagði hann snyrtilega í markið.
Forskot Blackburn entist ekki lengi og jafnaði QPR nánast í næstu sókn. Á 74. mínútu náði QPR forystu leiksins með skalla frá Jimmy Dunne sem endaði á því að verða sigurmark leiksins.
Þetta var fyrsta tap tímabilsins hjá Blackburn en liðið er í tíunda sæti ensku B-deildarinnar með fjögur stig þegar þrjár umferðir eru búnar.
Benóný Breki Andrésson byrjaði á bekknum þegar Stockport County tók á móti Wycombe Wanderers í ensku C-deildinni. Stockport County spilaði vel og var liðið að vinna 4-1 þegar Benóný Breki var settur inn á völlinn á 80. mínútu.
Hann er ekki enn búinn að byrja leik á þessu tímabili en hann nýtti mínúturnar í dag vel og gaf sína fyrstu stoðsendingu tímabilsins.
Tómas Bent Magnússon var í byrjunarliði Hearts þegar liðið tók á móti St. Johnstone í skosku úrvalsdeildinni. Hearts náði forystu snemma á níundu mínútu leiksins og bætti liðið við öðru marki 30 mínútum síðar.
Í seinni hálfleik náði Ruari Paton að minnka muninn fyrir St. Johnstone en liðið náði ekki að jafna leikinn.
Leikurinn endaði því með 2-1 sigri Hearts sem er í öðru sæti skosku úrvalsdeildarinnar þegar þrjár umferðir eru búnar. Celtic er á toppi deildarinnar með fullt hús stiga.