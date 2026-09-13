Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Aron Guðmundsson skrifar 13. september 2026 15:50 Hjörvar og Peter Schmeichel fóru yfir stöðuna fyrir grannaslaginn mikilvæga Hjörvar Hafliðason ræddi við goðsögnina Peter Schmeichel, sem spilaði bæði með Manchester City og Manchester United á sínum ferli, fyrir grannaslag liðanna á Old Trafford í dag. „Peter, við tökum þetta á ensku?“ sagði Hjörvar við Schmeichel er hann hóf viðtalið: „Já, auðvitað. Því ég tala ekki íslensku,“ svaraði Schmeichel. Hjörvar spurði Danann, sem vann allt sem hægt var að vinna með Manchester United á sínum ferli hvort það kæmi honum á óvart að Benjamin Šeško fengi ekki að byrja upp á topp hjá United í dag. „Nei, það kemur mér ekki á óvart því Benjamin kom mjög seint til baka,“ svaraði Schmeicel. „Fyrsta æfingin hans var daginn fyrir fyrsta leik tímabilsins. Þannig að hann þarf smá tíma, aðeins meira undirbúningstímabil. Hann fékk mjög góða spretti á fimmtudaginn gegn Sabah í Meistaradeildinni og í dag er hann á bekknum. Hann getur komið inn á. Hann getur komið inn á og haft áhrif á leikinn seinna í honum. Nei, ég er nokkuð. Ég var nokkurn veginn búinn að spá fyrir um þetta byrjunarlið. Það eina sem kom mér svolítið á óvart var að Luke Shaw er ekki að spila, en hann er ekki einu sinni á bekknum, svo hann hlýtur að vera meiddur.“ Nokkur orð um þetta Manchester City lið. Er þetta liðið sem getur veitt Arsenal samkeppni um deildartitilinn? „Ég held að þetta sé sá leikmannahópur af öllum hópum ensku úrvalsdeildarinnar sem hefur þá getu. Já, þeir hafa breytt leikstíl sínum svolítið. Þeir hafa skipt út mörgum leikmönnum og fengið inn öðruvísi leikmannatýpur, sem verður áhugavert. En það sem þeir hafa, þeir hafa. Þú horfir á bekkinn í dag. Breiddin í hópnum er ótrúleg. Svo ef honum tekst þetta, ef Enzo Maresca nær þessu rétt, þá gætu þeir klárlega veitt Arsenal samkeppni. En ég horfði aftur á Arsenal í gærkvöldi. Það er erfitt að sjá nokkurn vinna þá. Schmeichel þekkir Manchester slagina vel. „Manchester-slagurinn er ekki sögulega séð stærsti leikur sem Manchester United spilar. Það er alltaf Liverpool eða Leeds. Manchester City var ekki það afl sem það er í dag á þeim tíma sem ég spilaði. Nú er þetta öðruvísi. Mjög, mjög öðruvísi. Þessi leikur hefur mikla þýðingu fyrir íbúa Manchester. Svo auðvitað er mikilvægt hver getur montað sig í vinnunni á morgun, þessi í bláu eða þessi í rauðu.“ Grannaslagur Manchester United og Manchester City er nú sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport. Enski boltinn Manchester United Manchester City Mest lesið Uppgjörið: KR - ÍA 5-1| Markahæstir í sögunni Íslenski boltinn Stöðvaði leikinn og skutlaði sér á eftir gæs Íslenski boltinn Stórmerkileg byrjun Freys hjá Rosenborg Fótbolti Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Enski boltinn Kemur fyrirliða KR til varnar: „Talar beint frá hjartanu“ Íslenski boltinn Manchester United - Manchester City | Baráttan um Manchester-borg Enski boltinn „Hver einasti maður ákveðið að við færum beint niður“ Íslenski boltinn Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Enski boltinn Uppgjörið: FH - KA 3-0 | FH-ingar fjórum stigum frá fallsvæðinu Íslenski boltinn Þróttarar brutu bikarinn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Hjörvar og Schmeichel spáðu í spilin fyrir grannaslaginn Manchester United - Manchester City | Baráttan um Manchester-borg Brighton valtaði yfir nýliðana Öll mörk gærdagsins: Dramatík, óvænt úrslit og mörk úr efstu hillu Arteta heitt í hamsi: „Þetta er óásættanlegt“ Arsenal sótti þrjú stig í hitaleik Andri Lucas svaraði fautaskap með marki Boðið upp á þvílíka dramatík í enska boltanum Tottenham fékk sín fyrstu stig tímabilsins Bragðdauft og svekkelsi á Anfield Hull enn taplaust í deildinni Neitar að hafa tekið þátt í mannráni Hvolfdi bílnum á leið á æfingu Arteta mjög hissa á ummælum Jesus „Vil spila fyrir félagið eins lengi og mögulegt er“ Jólahátíðin snýr aftur á Englandi Góður gangur í viðræðum Arsenal og Arteta Dómur gæti hafa verið kveðinn upp í máli Manchester City Pochettino segir að Englandsmeistaratitillinn ætti að vera dæmdur af Chelsea Harmsaga Mudryk heldur áfram Stjörnur Chelsea tóku yfir í níu marka leik Þrumufleygur Ødegaard tryggði Arsenal sigur gegn Napoli Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Fyrrverandi leikmaður Liverpool leitar liðs á LinkedIn Segir að Haaland muni verða besti markaskorari allra tíma Hull tapaði úrvalsdeildarslag í deildarbikarnum Mac Allister svekktur að fá ekki nýjan samning Treyjur Liverpool taka breytingum Sjá meira