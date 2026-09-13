Enski boltinn

Hjör­var og Sch­meichel spáðu í spilin fyrir granna­slaginn

Aron Guðmundsson skrifar
Hjörvar og Peter Schmeichel fóru yfir stöðuna fyrir grannaslaginn mikilvæga
Hjörvar og Peter Schmeichel fóru yfir stöðuna fyrir grannaslaginn mikilvæga

Hjörvar Hafliðason ræddi við goðsögnina Peter Schmeichel, sem spilaði bæði með Manchester City og Manchester United á sínum ferli, fyrir grannaslag liðanna á Old Trafford í dag. 

„Peter, við tökum þetta á ensku?“ sagði Hjörvar við Schmeichel er hann hóf viðtalið:

„Já, auðvitað. Því ég tala ekki íslensku,“ svaraði Schmeichel.

Hjörvar spurði Danann, sem vann allt sem hægt var að vinna með Manchester United á sínum ferli hvort það kæmi honum á óvart að Benjamin Šeško fengi ekki að byrja upp á topp hjá United í dag.

„Nei, það kemur mér ekki á óvart því Benjamin kom mjög seint til baka,“ svaraði Schmeicel. „Fyrsta æfingin hans var daginn fyrir fyrsta leik tímabilsins. Þannig að hann þarf smá tíma, aðeins meira undirbúningstímabil. Hann fékk mjög góða spretti á fimmtudaginn gegn Sabah í Meistaradeildinni og í dag er hann á bekknum. Hann getur komið inn á. Hann getur komið inn á og haft áhrif á leikinn seinna í honum. Nei, ég er nokkuð. Ég var nokkurn veginn búinn að spá fyrir um þetta byrjunarlið. Það eina sem kom mér svolítið á óvart var að Luke Shaw er ekki að spila, en hann er ekki einu sinni á bekknum, svo hann hlýtur að vera meiddur.“

Nokkur orð um þetta Manchester City lið. Er þetta liðið sem getur veitt Arsenal samkeppni um deildartitilinn?

„Ég held að þetta sé sá leikmannahópur af öllum hópum ensku úrvalsdeildarinnar sem hefur þá getu. Já, þeir hafa breytt leikstíl sínum svolítið. Þeir hafa skipt út mörgum leikmönnum og fengið inn öðruvísi leikmannatýpur, sem verður áhugavert. En það sem þeir hafa, þeir hafa. Þú horfir á bekkinn í dag. Breiddin í hópnum er ótrúleg. Svo ef honum tekst þetta, ef Enzo Maresca nær þessu rétt, þá gætu þeir klárlega veitt Arsenal samkeppni. En ég horfði aftur á Arsenal í gærkvöldi. Það er erfitt að sjá nokkurn vinna þá.

Schmeichel þekkir Manchester slagina vel.

„Manchester-slagurinn er ekki sögulega séð stærsti leikur sem Manchester United spilar. Það er alltaf Liverpool eða Leeds. Manchester City var ekki það afl sem það er í dag á þeim tíma sem ég spilaði. Nú er þetta öðruvísi. Mjög, mjög öðruvísi.

Þessi leikur hefur mikla þýðingu fyrir íbúa Manchester. Svo auðvitað er mikilvægt hver getur montað sig í vinnunni á morgun, þessi í bláu eða þessi í rauðu.“

Grannaslagur Manchester United og Manchester City er nú sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport. 

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