Unai Emery, knattspyrnustjóri Aston Villa, er gáttaður á því hversu hátt verð félagið fékk fyrir ensku landsliðsmennina Ollie Watkins og Ezri Konsa.
Villa hefur samþykkt tilboð sádi-arabíska félagsins Al Hilal í Watkins upp á rúmlega fimmtíu milljónir punda. Villa seldi Konsa til Englandsmeistara Arsenal fyrir 51 milljón punda á dögunum.
Miklar breytingar hafa orðið á leikmannahópi Villa í sumar en auk Watkins og Konsa hafa Evrópudeildarmeistararnir selt Youri Tielemans til Manchester United og Lucas Digne til Paris Saint-Germain. Þá er markvörðurinn Emiliano Martínez líklega á leið til Chelsea.
„Við tókum sumar ákvarðanir því þær voru góðar fyrir félagið. Við reynum að vera eins samkeppnishæfir og við getum og skilja sumar ákvarðanir. Þær sem við tókum varðandi það að þróa suma leikmenn og hvernig við gátum selt aðra eru þær réttu,“ sagði Emery á blaðamannafundi í dag.
„Með Youri Tielemans og Lucas Digne voru þeir með ákvæði í samningum sínum. Hvað Watkins, Martínez og Konsa varðar er brjálað að við höfum fengið fimmtíu milljónir punda fyrir Konsa og Watkins. Við viljum ekki vera félag sem selur leikmenn en við verðum að sætta okkur við það. Af hverju? Því leikmennirnir kröfðust þess að fara og þetta var hagstætt fyrir okkur.“
Watkins og Konsa komu báðir til Villa frá Brentford með árs millibili og áttu stóran þátt í uppgangi liðsins undir stjórn Emerys. Watkins er markahæsti leikmaður Villa í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.
Watkins neitaði að spila fyrir Villa í leiknum gegn Brighton um síðustu helgi. Eftir leik bað Emery framherjann um að útskýra fjarveru sína sjálfur.
Á blaðamannafundinum í dag sagði Emery að enski landsliðsframherjinn hefði beðið samherja sína afsökunar á að hafa ekki viljað spila gegn Brighton. Villa tapaði leiknum, 4-0.
Villa bíður krefjandi verkefni næsta mánudag þegar Konsa og félagar í Arsenal koma í heimsókn á Villa Park.