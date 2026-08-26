Liverpool hefur beint sjónum sínum að Ismaila Sarr, sóknarmanni Crystal Palace, eftir að Brighton hafnaði tveimur tilboðum félagsins í Yankuba Minteh.
Liverpool bauð fyrst 50 milljónir punda í Minteh og hækkaði síðan boðið í 60 milljónir, en Brighton hafnaði báðum tilboðunum. Nú er Sarr kominn inn í myndina hjá enska stórliðinu.
Sarr, sem er 28 ára Senegalmaður, leikur á hægri vængnum líkt og Minteh og hefur mikla reynslu úr ensku úrvalsdeildinni. Hann skoraði 21 mark fyrir Palace á síðustu leiktíð.
Samkvæmt heimildum BBC hefur Liverpool lagt fram tilboð í Sarr, en bæði Liverpool og Crystal Palace neita því að slíkt tilboð hafi borist.