Erlent

Senda her­menn gegn glæpa­sam­tökum í Suður-Ameríku

Samúel Karl Ólason skrifar
Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna.
Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna. AP/Matias Delacroix

Ráðamenn í Bandaríkjunum vilja ólmir senda hermenn til Suður-Ameríku, þar sem þeir eiga að herja á leiðtoga og meðlimi glæpasamtaka sem smygla fíkniefnum til Bandaríkjanna. Á undanförnum mánuðum hafa Bandaríkjamenn fellt fleiri en tvö hundruð manns í loftárásum á meinta smyglara sem eiga að hafa verið að smygla fíkniefnum til Bandaríkjanna.

Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, heimsótti Panama í síðustu viku og þá tilkynnti hann að yfirvöld þar og í Kólumbíu, Gvatemala og Hondúras hefðu samþykkt að leyfa bandarískum hermönnum að starfa með þarlendum hermönnum gegn fíkniefnasamtökum.

Ríkisstjórn Ekvador samþykkti slíkt í mars. Bandaríkjamenn gerðu þá loftárás í Ekvador, sem átti að hafa verið gegn þjálfunarbúðum fyrir fíkniefnasmyglara. Blaðamenn New York Times sögðu þá að svo virtist sem að árásin hafi þess í stað verið gerð á mjólkurbú. Þar hafi engar vísbendingar fundist um glæpastarfsemi.

Ráðamenn í Gvatemala segjast ekki hafa samþykkt að hleypa bandarískum hermönnum inn í landið.

Í Panama sagði Hegseth að hermennirnir í Suður-Ameríku ættu að gera það sama og Bandaríkjamenn hafa verið að gera á Karíba- og Kyrrahafinu.

„Sömu áhrifin á landi,“ sagði Hegseth. Vísaði hann til þess að Bandaríkjamenn myndu starfa með áðurnefndum ríkjum gegn þessum glæpasamtökum.

Donald Trump og starfsfólk hans hafa haldið því fram að Bandaríkin eigi í átökum við fíkniefnasamtök í Suður-Ameríku sem hafa verið skilgreind sem hryðjuverkasamtök.

Því hefur verið haldið fram að þessir meintu smyglarar séu vígamenn og Bandaríkin eigi í átökum við þá. Tuttugu glæpasamtök í Suður-Ameríku hafa verið skilgreind sem hryðjuverkasamtök.

Átök þessi eiga að vera sambærileg átökum Bandaríkjanna við hryðjuverkamenn svo þingið þurfi ekki að lýsa yfir stríði, í samræmi við lög.

„Hvar sem þú smyglar fíkniefnum eða ógnar bandarísku fólki eða bandamönnum okkar, ertu skotmark alveg eins og ISIS eða al-Qaeda.“

Löng og umdeild saga íhlutuna í „bakgarðinum“

Árásirnar eru verulega umdeildar en Bandaríkjamenn hafa ekki fært sannanir fyrir ásökunum sínum um að bátarnir séu notaðir til að smygla fíkniefnum. Þar að auki er ekki dauðarefsing fyrir fíkniefnasmygl í neinu ríki Bandaríkjanna og hafa árásirnar verið gagnrýndar harðlega sem aftökur án dóms og laga. Dauðarefsing liggur almennt ekki við fíkniefnabrotum í nokkru ríki Bandaríkjanna og enginn hefur verið dæmdur til dauða fyrir slík brot. Árásirnar hafa því oft verið kallaðar aftökur án dóms og laga.

Trump-liðar hafa beitt ríkisstjórn Mexíkó miklum þrýstingi og farið fram á að fá að senda hermenn þangað. Það hefur ekki gerst en fregnir hafa borist af því að útsendarar Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) hafi starfað með hermönnum og löggæslumönnum í Mexíkó.

Sjá einnig: Krefjast enn að fá að senda sérsveitarmenn til Mexíkó

Bandaríkjamenn hafa um árabil sent hermenn til Suður-Ameríku, sem bandarískir ráðamenn hafa lengi talað um sem „bakgarð“ þeirra. Frá því Trump tók aftur við embætti forseta hefur meiri áhersla verið lögð á heimsálfuna en á undanförnum áratugum.

Bandarískir hermenn námu Nicolas Maduro, forseta Venesúela, á brott fyrr á árinu og þá hafa Bandaríkjamenn sett Kúbu í herkví og hóta ítrekað hernaðaríhlutun þar, svo eitthvað sé nefnt.

Bandaríkin Donald Trump Hernaður Ekvador Kólumbía Gvatemala Hondúras Mexíkó Panama Venesúela Kúba

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið