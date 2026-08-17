Senda hermenn gegn glæpasamtökum í Suður-Ameríku Samúel Karl Ólason skrifar 17. ágúst 2026 10:09 Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna. AP/Matias Delacroix Ráðamenn í Bandaríkjunum vilja ólmir senda hermenn til Suður-Ameríku, þar sem þeir eiga að herja á leiðtoga og meðlimi glæpasamtaka sem smygla fíkniefnum til Bandaríkjanna. Á undanförnum mánuðum hafa Bandaríkjamenn fellt fleiri en tvö hundruð manns í loftárásum á meinta smyglara sem eiga að hafa verið að smygla fíkniefnum til Bandaríkjanna. Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, heimsótti Panama í síðustu viku og þá tilkynnti hann að yfirvöld þar og í Kólumbíu, Gvatemala og Hondúras hefðu samþykkt að leyfa bandarískum hermönnum að starfa með þarlendum hermönnum gegn fíkniefnasamtökum. Ríkisstjórn Ekvador samþykkti slíkt í mars. Bandaríkjamenn gerðu þá loftárás í Ekvador, sem átti að hafa verið gegn þjálfunarbúðum fyrir fíkniefnasmyglara. Blaðamenn New York Times sögðu þá að svo virtist sem að árásin hafi þess í stað verið gerð á mjólkurbú. Þar hafi engar vísbendingar fundist um glæpastarfsemi. Ráðamenn í Gvatemala segjast ekki hafa samþykkt að hleypa bandarískum hermönnum inn í landið. Í Panama sagði Hegseth að hermennirnir í Suður-Ameríku ættu að gera það sama og Bandaríkjamenn hafa verið að gera á Karíba- og Kyrrahafinu. „Sömu áhrifin á landi,“ sagði Hegseth. Vísaði hann til þess að Bandaríkjamenn myndu starfa með áðurnefndum ríkjum gegn þessum glæpasamtökum. Q) What type of results would you like to see in the short term?@SECWAR “Operational capability like you saw with the strikes on the drug boats—same effect on land.We're working with Ecuador.We're working with Colombia.We're working partners to bring the fight to the DTOs… pic.twitter.com/W094tEynLd— DOW Rapid Response (@DOWResponse) August 13, 2026 Donald Trump og starfsfólk hans hafa haldið því fram að Bandaríkin eigi í átökum við fíkniefnasamtök í Suður-Ameríku sem hafa verið skilgreind sem hryðjuverkasamtök. Því hefur verið haldið fram að þessir meintu smyglarar séu vígamenn og Bandaríkin eigi í átökum við þá. Tuttugu glæpasamtök í Suður-Ameríku hafa verið skilgreind sem hryðjuverkasamtök. Átök þessi eiga að vera sambærileg átökum Bandaríkjanna við hryðjuverkamenn svo þingið þurfi ekki að lýsa yfir stríði, í samræmi við lög. „Hvar sem þú smyglar fíkniefnum eða ógnar bandarísku fólki eða bandamönnum okkar, ertu skotmark alveg eins og ISIS eða al-Qaeda.“ Löng og umdeild saga íhlutuna í „bakgarðinum“ Árásirnar eru verulega umdeildar en Bandaríkjamenn hafa ekki fært sannanir fyrir ásökunum sínum um að bátarnir séu notaðir til að smygla fíkniefnum. Þar að auki er ekki dauðarefsing fyrir fíkniefnasmygl í neinu ríki Bandaríkjanna og hafa árásirnar verið gagnrýndar harðlega sem aftökur án dóms og laga. Dauðarefsing liggur almennt ekki við fíkniefnabrotum í nokkru ríki Bandaríkjanna og enginn hefur verið dæmdur til dauða fyrir slík brot. Árásirnar hafa því oft verið kallaðar aftökur án dóms og laga. Trump-liðar hafa beitt ríkisstjórn Mexíkó miklum þrýstingi og farið fram á að fá að senda hermenn þangað. Það hefur ekki gerst en fregnir hafa borist af því að útsendarar Leyniþjónustu Bandaríkjanna (CIA) hafi starfað með hermönnum og löggæslumönnum í Mexíkó. Sjá einnig: Krefjast enn að fá að senda sérsveitarmenn til Mexíkó Bandaríkjamenn hafa um árabil sent hermenn til Suður-Ameríku, sem bandarískir ráðamenn hafa lengi talað um sem „bakgarð“ þeirra. Frá því Trump tók aftur við embætti forseta hefur meiri áhersla verið lögð á heimsálfuna en á undanförnum áratugum. Bandarískir hermenn námu Nicolas Maduro, forseta Venesúela, á brott fyrr á árinu og þá hafa Bandaríkjamenn sett Kúbu í herkví og hóta ítrekað hernaðaríhlutun þar, svo eitthvað sé nefnt. Bandaríkin Donald Trump Hernaður Ekvador Kólumbía Gvatemala Hondúras Mexíkó Panama Venesúela Kúba Mest lesið Lúsmýið yrði alltaf verra en moskítóflugan Innlent Lögreglumál: Sátu fastir eftir að slökkt var á parísarhjólinu Innlent Hætta sölu til Japan: Hvalkjötið nýtt í framleiðslu fæðubótarefnis Innlent Viðreisn fjarlægir bænina af Facebook: „Við viljum ekki særa fólk“ Innlent Aðalmeðferð hefst í Reykholtsmálinu Innlent Brotist inn í garnverslun í Árbæ Innlent „Þá er verið að hugsa um mögulegt viðbragð í neyðarástandi“ Innlent Úkraína gæti átt heimasmíðaðar skotflaugar innan nokkurra mánaða Erlent Gerir upp hús hannað af Guðjóni Samúelssyni Innlent Á sjötta tug björgunarsveitarfólks kom að björguninni Innlent Fleiri fréttir Trump tekur sér stöðu með Norður-Kóreu gegn Suður-Kóreu Hæsta stytta Evrópu af Maríu mey afhjúpuð Úkraína gæti átt heimasmíðaðar skotflaugar innan nokkurra mánaða Kushner mættur til Ísrael Tveir látnir í gróðureldum í Grikklandi Herkvaðning í Rússlandi vofir yfir Úkraínumönnum Eldflaugum og drónum rignir yfir Kænugarð og Moskvu Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Fagnað á götum Kabúl Fannst hann ekki geta haldið áfram Bætist í tölu látinna Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Tugir látnir eftir stóran jarðskjálfta Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“ Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Sjá meira