Innlent

Lög­reglu­mál: Sátu fastir eftir að slökkt var á parísarhjólinu

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Svo virðist sem einstaklingarnir hafi gleymst í hjólinu þegar slökkt var á því.
Svo virðist sem einstaklingarnir hafi gleymst í hjólinu þegar slökkt var á því. Reykjavíkurborg

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi, þar sem tveir einstaklingar sátu fastir í parísarhjólinu á Miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn slökktu á hjólinu og virtust hafa haldið heim.

Þegar komið var á vettvang höfðu starfsmenn hins vegar uppgötvað mistök sín og voru búnir að koma fólkinu niður.

Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Alls voru 73 mál skráð í kerfi lögreglu og þá gistu þrír fangageymslur nú í morgunsárið.

Einn var handtekinn fyrir að betla fyrir utan verslanir í miðborginni og annar fyrir að vera með leiðindi á bar í Kópavogi. Lögregla hafði einnig afskipti af manni í Garðabæ, sem var að reyna að komast inn í íbúðir.

Kallað var á viðbragðsaðila vegna elds á svölum fjölbýlishúss í póstnúmerinu 104 en í ljós kom að húsráðandi var að grilla og engin hætta var á ferðum. Þá var lögregla kölluð til vegna elds í bifreið en hún var alelda þegar komið var að og er gjörónýt.

Lögreglumál

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