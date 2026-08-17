Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð til í gærkvöldi, þar sem tveir einstaklingar sátu fastir í parísarhjólinu á Miðbakkanum í Reykjavík eftir að starfsmenn slökktu á hjólinu og virtust hafa haldið heim.
Þegar komið var á vettvang höfðu starfsmenn hins vegar uppgötvað mistök sín og voru búnir að koma fólkinu niður.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar. Alls voru 73 mál skráð í kerfi lögreglu og þá gistu þrír fangageymslur nú í morgunsárið.
Einn var handtekinn fyrir að betla fyrir utan verslanir í miðborginni og annar fyrir að vera með leiðindi á bar í Kópavogi. Lögregla hafði einnig afskipti af manni í Garðabæ, sem var að reyna að komast inn í íbúðir.
Kallað var á viðbragðsaðila vegna elds á svölum fjölbýlishúss í póstnúmerinu 104 en í ljós kom að húsráðandi var að grilla og engin hætta var á ferðum. Þá var lögregla kölluð til vegna elds í bifreið en hún var alelda þegar komið var að og er gjörónýt.