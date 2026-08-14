„Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Kjartan Kjartansson skrifar 14. ágúst 2026 14:11 Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, með Donald Trump forseta þegar þeir tilkynntu að skipta ætti MMR-bólusetningu í þrennt. Sú ákvörðun byggir á ósannindum Kennedy og fleiri um að MMR-bóluefnið sé hættulegt börnum. Vísir/EPA Heilbrigðisvísindamenn segja það „óumflýjanlegt“ að sjúkdómar sem hægt er að koma í veg fyrir með bólusetningum blossi aftur upp vegna stefnu Bandaríkjastjórnar. Hún hefur umturnað bólusetningardagskrá og ráðgjöf heilbrigðisyfirvalda að undanförnu. Donald Trump Bandaríkjaforseti skrifaði undir tilskipun um að bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum verði nú að gefa í nokkrum skömmtum í stað eins áður. Sérfræðingar í lýðheilsu og faraldsfræði benda á að tilskipunin byggi ekki neinum vísindalegum rökum. Hún muni jafnframt grafa undan trausti á bóluefnum og rugla almenning. Í grein sem þeir Tiago Correira og Martin McKee, prófessorar í lýðheilsu, og Gregg Gonsalves, prófessor í faraldfræði, skrifa í vísindairitið BMJ benda þeir á að mislingafaraldur geisi nú þegar í Bandaríkjunum, aldarfjórðungi eftir að þeim hafði verið útrýmt í landinu. Faraldurinn hófst í fyrra en staðfest tilfelli eru þegar orðin fleiri nú en allt síðasta ár. Fræðimennirnir benda jafnframt á að hlutfall barna sem eru bólusett með MMR-bóluefninu fari fallandi um allt landið. „Lærdómurinn af uppgangi mislinga í Bandaríkjunum er að það er ekki hægt að endurvekja traust eftir að smituðum tekur að fjölga og sjúkdómar sem hægt er að koma í veg fyrir láta aftur á sér kræla,“ skrifa þremenningarnir. Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, hefur um árabil verið einn háværasti andstæðingur bólusetninga í heiminum. Hann hefur dreift upplýsingafalsi um öryggi þeirra og virkni sem ekki er á rökum reist. Hann hefur í embætistíð sinni meðal annars látið rannsaka meint tengsl einhverfu og MMR-bóluefnisins sem voru hrakin fyrir margt löngu. Kennedy var á meðal þeirra sem dreiftu þeim samsæriskenningum fyrst án þess að fyrir því væri nokkur fótur. Bandaríkin Donald Trump Bólusetningar Vísindi Heilbrigðismál Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Blaðamenn og aðrir farþegar notaðir sem tálbeita? Þúsunda saknað og tíminn að renna út Stríðsfangar barðir og beittir kynferðislegu ofbeldi Pútín vildi ekkert fyrir Bandaríkjamann í rússnesku fangelsi Norskir nei-sinnar bæta við sig Ætla að senda alla sem brutust inn í Ceuta til baka Vill aðskilja bólusetningar gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum Sjá meira