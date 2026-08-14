Erlent

„Óum­flýjan­legt“ að sjúk­dómar blossi aftur upp vegna að­gerða Banda­ríkjanna

Kjartan Kjartansson skrifar
Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, með Donald Trump forseta þegar þeir tilkynntu að skipta ætti MMR-bólusetningu í þrennt. Sú ákvörðun byggir á ósannindum Kennedy og fleiri um að MMR-bóluefnið sé hættulegt börnum.
Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, með Donald Trump forseta þegar þeir tilkynntu að skipta ætti MMR-bólusetningu í þrennt. Sú ákvörðun byggir á ósannindum Kennedy og fleiri um að MMR-bóluefnið sé hættulegt börnum. Vísir/EPA

Heilbrigðisvísindamenn segja það „óumflýjanlegt“ að sjúkdómar sem hægt er að koma í veg fyrir með bólusetningum blossi aftur upp vegna stefnu Bandaríkjastjórnar. Hún hefur umturnað bólusetningardagskrá og ráðgjöf heilbrigðisyfirvalda að undanförnu.

Donald Trump Bandaríkjaforseti skrifaði undir tilskipun um að bóluefni gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum verði nú að gefa í nokkrum skömmtum í stað eins áður. 

Sérfræðingar í lýðheilsu og faraldsfræði benda á að tilskipunin byggi ekki neinum vísindalegum rökum. Hún muni jafnframt grafa undan trausti á bóluefnum og rugla almenning.

Í grein sem þeir Tiago Correira og Martin McKee, prófessorar í lýðheilsu, og Gregg Gonsalves, prófessor í faraldfræði, skrifa í vísindairitið BMJ benda þeir á að mislingafaraldur geisi nú þegar í Bandaríkjunum, aldarfjórðungi eftir að þeim hafði verið útrýmt í landinu.

Faraldurinn hófst í fyrra en staðfest tilfelli eru þegar orðin fleiri nú en allt síðasta ár. Fræðimennirnir benda jafnframt á að hlutfall barna sem eru bólusett með MMR-bóluefninu fari fallandi um allt landið.

„Lærdómurinn af uppgangi mislinga í Bandaríkjunum er að það er ekki hægt að endurvekja traust eftir að smituðum tekur að fjölga og sjúkdómar sem hægt er að koma í veg fyrir láta aftur á sér kræla,“ skrifa þremenningarnir.

Robert F. Kennedy yngri, heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna, hefur um árabil verið einn háværasti andstæðingur bólusetninga í heiminum. Hann hefur dreift upplýsingafalsi um öryggi þeirra og virkni sem ekki er á rökum reist.

Hann hefur í embætistíð sinni meðal annars látið rannsaka meint tengsl einhverfu og MMR-bóluefnisins sem voru hrakin fyrir margt löngu. Kennedy var á meðal þeirra sem dreiftu þeim samsæriskenningum fyrst án þess að fyrir því væri nokkur fótur.

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