Kushner mættur til Ísrael

Jared Kushner, sérlegur erindreki Donalds Trump og tengdasonur kom óvænt til Ísraels í morgun og er búist við því að hann hitti Benjamín Netanjahú á fundi síðar í dag. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas samtakanna í gær um hvernig hægt verði að koma friðarferli af stað á svæðinu.
Í síðasta mánuði var greint frá því að friðarstjórnin svokallaða sem Trump kom á laggirnar hefði náð samkomulagi um afvopnun Hamas og brottflutningi Ísraelskra hermanna frá Gasa. Stjónvöld í Ísrael höfnuðu þeim hugmyndum með afgerandi hætti og má víst telja að nú sé Kushner mættur til að sannfæra Ísraela um að fallast á hugmyndina.
Átta arabaríki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem afstöðu Ísraela til friðarsamkomulagsins er harðlega mótmælt. Netanjahú stendur hinsvegar frammi fyrir kosningum í sínu eigin landi þar sem lítil stemning er fyrir slíku friðarferli, hjá stórum hópi kjósenda sem hingað til hafa stutt ríkisstjórn hans.