Erlent

Kushner mættur til Ísrael

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Búist er við því að Kushner reyni nú að sannfæra Netanjahú um að samþykkja friðaráætlun Trumps. 
Búist er við því að Kushner reyni nú að sannfæra Netanjahú um að samþykkja friðaráætlun Trumps.  AP Photo/Alex Brandon, File

Jared Kushner, sérlegur erindreki Donalds Trump og tengdasonur kom óvænt til Ísraels í morgun og er búist við því að hann hitti Benjamín Netanjahú á fundi síðar í dag. Kushner fundaði með leiðtogum Hamas samtakanna í gær um hvernig hægt verði að koma friðarferli af stað á svæðinu.

Í síðasta mánuði var greint frá því að friðarstjórnin svokallaða sem Trump kom á laggirnar hefði náð samkomulagi um afvopnun Hamas og brottflutningi Ísraelskra hermanna frá Gasa. Stjónvöld í Ísrael höfnuðu þeim hugmyndum með afgerandi hætti og má víst telja að nú sé Kushner mættur til að sannfæra Ísraela um að fallast á hugmyndina.

Átta arabaríki sendu í gær frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem afstöðu Ísraela til friðarsamkomulagsins er harðlega mótmælt. Netanjahú stendur hinsvegar frammi fyrir kosningum í sínu eigin landi þar sem lítil stemning er fyrir slíku friðarferli, hjá stórum hópi kjósenda sem hingað til hafa stutt ríkisstjórn hans.

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