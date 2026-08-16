Innlent

Við­reisn fjar­lægir bænina af Facebook: „Við viljum ekki særa fólk“

Freyja Þórisdóttir skrifar
Svanborg segist ekki hafa tekið eftir mikilli gagnrýni fyrr en fyrst í dag, þegar færslan með bæninni var endurbirt á Facebook-síðu Viðreisnar.
Svanborg segist ekki hafa tekið eftir mikilli gagnrýni fyrr en fyrst í dag, þegar færslan með bæninni var endurbirt á Facebook-síðu Viðreisnar. Samsett mynd/Viðreisn

Færsla þar sem æðruleysisbæninni hafði verið breytt í svokallaða „krónuleysisbæn“ var birt í dag, sunnudaginn 16. ágúst, á Facebook-síðu Viðreisnar en henni var skömmu seinna eytt út. Framkvæmdastjóri Viðreisnar segir ástæðuna einfaldlega þá að viðbrögðin við færslunni hafi verið verri en búist var við en að það hafi aldrei verið ætlunin að særa neinn með þessari uppfærðu útgáfu af bæninni.

Færslan var fyrst birt árið 2023 og segir Svanborg Sigmarsdóttir Framkvæmdastjóri Viðreisnar hana hafa vakið talsvert meiri lukku þá en hún gerði í þetta skiptið. Í vefverslun Viðreisnar hafi síðustu árin verið hægt að hægt að versla uppskrift að útsaum sem og plakat með bæninni.

Upphaflega æðruleysisbænin, sem flestir þekkja og mörgum er mjög annt um, er eignuð bandaríska guðfræðingnum Reinhold Niebuhr og kom fyrst fram á sjónarsviðið um árið 1930 en í henni segir:

Guð gefi mér æðruleysi

til þess að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt

kjark til að breyta því sem ég get breytt

Og vit til að greina þar á milli.

En í hinni svokölluðu „krónuleysisbæn“ Viðreisnar segir:

Guð gef mér æðruleysi til

þess að sætta mig við það að

krónan er ónýt, kjark til að

fara í þjóðaratkvæðagreiðslu

og vit til að taka upp evru

Ekki enn séð útsauminn prýða púðaver

Svanborg segir hugmyndina hafa verið að þetta yrði „létt grín tengt krónunni okkar“ og það hafi aldrei nokkurn tímann verið áætlunin að særa neinn. Það sé líklega verr tekið í bænina núna þar sem deilur um þjóðaratkvæðagreiðsluna séu að ná hámarki.

Varðandi netsöluna segir Svanborg ekki neitt hafa verið ákveðið og hún haldi að það verði áfram hægt að kaupa sér plaköt og uppskriftir að útsaum í einhverja stund enn.

„Þannig að ef fólk vill sauma þetta út þá bara, ég meina kannski 150 krónur sem það kostar eða eitthvað svoleiðis, uppskriftin og það hafa nokkrir keypt uppskriftina en því miður þá hef ég aldrei séð útsauminn kláraðan,“ segir Svanborg, hvorki uppi á vegg né á púðaveri.

Þá segir hún að það sé án efa fólk innan raða Viðreisnar sem tekur bænina mjög alvarlega og því hafi, sem fyrr segir, færslan aldrei átt að vera til þess að gera lítið úr henni á nokkurn hátt. Hún hafi verið birt aftur núna þar sem 29. ágúst nálgist óðfluga.

„Það er náttúrulega ástæðan fyrir því að við tókum þetta út af því að við viljum ekki  særa fólk sem tekur æðruleysisbænina mjög alvarlega og hún hefur mikla merkingu í þeirra lífi. Það eru svo margir innan okkar raða sem kunna að meta bænina og styðjast við hana.“

Styðji krónuna á meðan við höfum hana

Svo spili þó alltaf inn í að það breytist með tíð og tíma hvað megi segja og hvað ekki og því sé nauðsynlegt að taka allt mið af því. Áður en færslan var tekin niður höfðu safnast talsvert mörg ummæli undir hana og einhver voru á þá leið að það skyti skökku við að ríkisstjórnarflokkur sem hefði verið með fjármálaráðuneytið undir sínum væng væri að tala um krónuna sem ónýta.

„Það hefur náttúrulega verið afstaða Viðreisnar í mjög langan tíma að það væri betra fyrir ríkissjóð, fyrir almenning, fyrir fyrirtækin í landinu að hafa stöðugleika og evru,“ segir Svanborg.

Krónan hafi ýmsa kosti en eins og við höfum núna séð í nýlegum skýrslum þá geti hún verið okkur dýrari heldur en þeir kostir sem hún hefur og það sé alveg öruggt og nokkuð ljóst að vextir fari niður ef evran yrði tekin upp hérlendis.

„Það er meiri samkeppni sem kemur inn í landið með evru, það er alls konar sem myndi verða stöðugra með evru en að sjálfsögðu á meðan við höfum krónuna þá styðjum við hana með ráðum og dáð.“

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