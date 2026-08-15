Bætist í tölu látinna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. ágúst 2026 12:34 Töluverðar skemmdir eru vegna skjálftans. EPA Tala látinna er komin upp í 38 eftir að jarðskjálfti af stærðinni 7,7 reið yfir Indónesíu í gærkvöldi. Annar stór eftirskjálfti reið yfir í dag af stærðinni 6,1. Að minnsta kosti fimm létust í svefni en klukkan var rétt fyrir fimm að nóttu á staðartíma. Tveir eru alvarlega slasaðir og ellefu með minniháttar meiðsl eftir skjálftann samkvæmt Reuters. Þá eru nokkrir enn fastir í byggingunum sem margar hverjar eyðilögðust í skjálftanum. Björgunarfólk hefur enn ekki komist að Nagekeo-héraðinu sem er næst miðju jarðskjálftans. Fjarskiptasambandið lá niðri og komast bílar ekki áleiðis vegna skriðufalla á veginum. Aðrir eru að reyna að nálgast svæðið með ferju. Metra há skjálftaflóðbylgja fylgdi á eftir skjálftanum og var flóðbylgjuviðvörun í gildi í þrjár klukkustundir eftir jarðskjálftann. Tylftir eftirskjálfta hafa fundist á svæðinu. Á tólfta tímanum að íslenskum tíma reið annar skjálfti af stærðinni 6,8 að stærð norður af eyjunni Súmötru í Indónesíu. Ekki liggur fyrir hvort að einhverjar skemmdir hafi orðið vegna þess. Indónesía Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Erlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Erlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Fleiri fréttir Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Tugir látnir eftir stóran jarðskjálfta Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“ Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Sjá meira