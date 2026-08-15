Erlent

Bætist í tölu látinna

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Töluverðar skemmdir eru vegna skjálftans.
Töluverðar skemmdir eru vegna skjálftans. EPA

Tala látinna er komin upp í 38 eftir að jarðskjálfti af stærðinni 7,7 reið yfir Indónesíu í gærkvöldi. Annar stór eftirskjálfti reið yfir í dag af stærðinni 6,1.

Að minnsta kosti fimm létust í svefni en klukkan var rétt fyrir fimm að nóttu á staðartíma. Tveir eru alvarlega slasaðir og ellefu með minniháttar meiðsl eftir skjálftann samkvæmt Reuters. Þá eru nokkrir enn fastir í byggingunum sem margar hverjar eyðilögðust í skjálftanum. 

Björgunarfólk hefur enn ekki komist að Nagekeo-héraðinu sem er næst miðju jarðskjálftans. Fjarskiptasambandið lá niðri og komast bílar ekki áleiðis vegna skriðufalla á veginum. Aðrir eru að reyna að nálgast svæðið með ferju.

Metra há skjálftaflóðbylgja fylgdi á eftir skjálftanum og var flóðbylgjuviðvörun í gildi í þrjár klukkustundir eftir jarðskjálftann. Tylftir eftirskjálfta hafa fundist á svæðinu.

Á tólfta tímanum að íslenskum tíma reið annar skjálfti af stærðinni 6,8 að stærð norður af eyjunni Súmötru í Indónesíu. Ekki liggur fyrir hvort að einhverjar skemmdir hafi orðið vegna þess. 

Indónesía

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