Spænsk og marokkósk yfirvöld eru í viðbragðsstöðu fyrir helgina ef til þess kemur að mannfjöldi reyni aftur að komast inn í spænsku borgina Ceuta á strönd Norður-Afríku. Hvatning til þess er sögð í dreifingu á samfélagsmiðlum.
Skilaboðin sem ganga manna á milli á samfélagsmiðlum í Marokkó ganga út á að landamærin að Ceuta, spænsku yfirráðasvæði við Miðjarðarhafsströnd Marokkó, verði opin á morgun, laugardag, þar sem þá sé hátíðsdagur á Spáni.
Tugir þúsunda förufólks fór ólöglega inn í Ceuta dagana 30. og 31. júlí. Um fimm þúsund þess er sagt enn í spænsku borginni. Spænsk stjórnvöld vinna enn að því að vísa þeim frá borginni.
Spænska blaðið El País segir að marokkósk yfirvöld hafi brugðist við kallinu eftir nýju áhlaupi á Ceuta með því að senda hundruð hermanna að landamærunum og koma fyrir hindrunum og tálmum við þau.
„Það hefur verið gripið til allra nauðsynlegra aðgerða til þess að koma í veg fyrir allar tilraunir til þess að fara ólöglega yfir landamærin og stöðva hvern þann sem reynir að taka þátt í því,“ hefur blaðið eftir Rachid el Jalfi, talsmanni marokkóska innanríkisráðuneytisins.
Fernando Grande-Marlaska, spænski innanríkisráðherrann, sendi þau skilaboð til förufólksins að enginn fái að verða um kyrrt í Ceuta og að enginn fái að komast þaðan upp á meginland Spánar.
Flóttamannastraumurinn til Ceuta hefur valdið nokkrum titringi í Evrópu. Ítölsk stjórnvöld komu upp landamæraeftirliti fyrir ferðalanga frá Spáni en spænska ríkisstjórnin svaraði í sömu mynt.
Fulltrúar spænskra stjórnvalda hafa fullyrt að engin hætta steðji að Schengen-svæðinu vegna fjöldaflóttans inn í Ceuta. Enginn hafi komist þaðan til Íberíuskaga handan Miðjarðarhafsins frá borginni.
Forsætisráðherrar Danmerkur og Ítalíu segjast ætla að standa vörð um kristna menningararfleið Evrópu og krefjast þess að innflytjendur virði þau gildi í sameiginlegri yfirlýsingu. Þeir vilja vísa fleiri innflytjendum á brott og halda hælisleitendum utan álfunnar.
Spánn hefur tekið upp landamæraeftirlit á ferðamenn sem koma til landsins frá Ítalíu í kjölfar svipaðra aðgerða Ítalíu gagnvart Spáni. Deilur á milli ríkjanna hafa harðnað eftir að tugþúsundir flóttamanna streymdu inn á spænska sjálfstjórnarsvæðið Ceuta frá Marokkó í síðustu viku.