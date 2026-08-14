Erlent

Búa sig undir annað á­hlaup á Ceuta

Kjartan Kjartansson skrifar
Verkamenn vinna við að styrkja landamæragirðingu á milli spænsku borgarinnar Ceuta og Marokkó.
Verkamenn vinna við að styrkja landamæragirðingu á milli spænsku borgarinnar Ceuta og Marokkó. Vísir/EPA

Spænsk og marokkósk yfirvöld eru í viðbragðsstöðu fyrir helgina ef til þess kemur að mannfjöldi reyni aftur að komast inn í spænsku borgina Ceuta á strönd Norður-Afríku. Hvatning til þess er sögð í dreifingu á samfélagsmiðlum.

Skilaboðin sem ganga manna á milli á samfélagsmiðlum í Marokkó ganga út á að landamærin að Ceuta, spænsku yfirráðasvæði við Miðjarðarhafsströnd Marokkó, verði opin á morgun, laugardag, þar sem þá sé hátíðsdagur á Spáni.

Tugir þúsunda förufólks fór ólöglega inn í Ceuta dagana 30. og 31. júlí. Um fimm þúsund þess er sagt enn í spænsku borginni. Spænsk stjórnvöld vinna enn að því að vísa þeim frá borginni.

Spænska blaðið El País segir að marokkósk yfirvöld hafi brugðist við kallinu eftir nýju áhlaupi á Ceuta með því að senda hundruð hermanna að landamærunum og koma fyrir hindrunum og tálmum við þau.

„Það hefur verið gripið til allra nauðsynlegra aðgerða til þess að koma í veg fyrir allar tilraunir til þess að fara ólöglega yfir landamærin og stöðva hvern þann sem reynir að taka þátt í því,“ hefur blaðið eftir Rachid el Jalfi, talsmanni marokkóska innanríkisráðuneytisins.

Fernando Grande-Marlaska, spænski innanríkisráðherrann, sendi þau skilaboð til förufólksins að enginn fái að verða um kyrrt í Ceuta og að enginn fái að komast þaðan upp á meginland Spánar.

Flóttamannastraumurinn til Ceuta hefur valdið nokkrum titringi í Evrópu. Ítölsk stjórnvöld komu upp landamæraeftirliti fyrir ferðalanga frá Spáni en spænska ríkisstjórnin svaraði í sömu mynt. 

Fulltrúar spænskra stjórnvalda hafa fullyrt að engin hætta steðji að Schengen-svæðinu vegna fjöldaflóttans inn í Ceuta. Enginn hafi komist þaðan til Íberíuskaga handan Miðjarðarhafsins frá borginni.

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