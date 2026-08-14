Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 14. ágúst 2026 20:00 Lestin hélst upprétt en sveiflaðist ógurlega til og frá og hafnaði að lokum af teinunum. Getty Miklar tafir urðu á lestarsamgöngum í Essex á Englandi eftir að lest fór út af sporinu í dag, önnur á jafnmörgum dögum. Um borð voru tæplega 45 farþegar en enginn þeirra slasaðist og lestin hélst upprétt í hamaganginum. Lestin var á vegum lestarsamgangna Stór-Anglíu og var á leið frá Southend Victoria til Liverpool-götu í Lundúnum þegar hún fór út af sporinu upp úr tvö að staðartíma. Öllum ferðum á svæðinu var í kjölfarið aflýst. Þessi lest fór út af sporinu innan við sólarhring eftir að önnur lest fór út af sporinu í Austur-Sussex þar sem tveir farþegar slösuðust alvarlega. Ógurlegar sveiflur Jon Young, farþegi um borð, lýsir atvikinu sem skelfilegri lífsreynslu. „Lestin sveiflaðist ógurlega í um tíu sekúndur, eins og hún ætlaði að velta. Svo hélt hún áfram í nokkrar mínútur í viðbót en það heyrðist hræðilegt titrandi hljóð,“ segir hann í samtali við breska ríkisútvarpið. Young segir að reyk hafi lagt inn í aftasta vagninn og að fólk hafi hlaupið um í ofboði. Ringulreið myndaðist einnig á Southend-flugvelli, sem er á sömu lestarleið. Fréttamaður BBC á svæðinu, sem sjálfur var nýlentur úr fríi, sagði fjölda farþega ekki komast áfram frá lestarstöðinni. Sjúkraþyrla lenti í varúðarskyni skammt frá slysstaðnum, auk þess sem lögregla, slökkvilið og sjúkraflutningamenn voru kölluð út. Rannsóknarnefnd járnbrautarslysa sendi jafnframt rannsóknarteymi á staðinn til að afla gagna. Kanna þátt hitans Samkvæmt BBC fannst vel fyrir titringi í nágrenninu og bæjarbúum brá í brún við hávaðann. Íbúar á svæðinu komu margir á vettvang slyssins og færðu viðbragðsaðilum vatnsflöskur og ísa þar sem þeir voru að störfum í miklum hita. Martin Frobisher hjá Network Rail segir sumarhitann hafa reynt verulega á lestarkerfið. Mark Francois, þingmaður Íhaldsflokksins fyrir Rayleigh og Wickford, segir að rannsóknin muni sérstaklega kanna hvort veðrið hafi átt þátt í slysinu. Samgönguráðuneytið breska ítrekaði í viðbrögðum sínum við atvikinu að lestarkerfi Bretlands væri með þeim öruggustu í heimi og að lestarslys sem þessi væru afar sjaldgæf. Bretland Mest lesið Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Auglýsingar FM95BLÖ kostuðu Sýn tvær milljónir Innlent Þriggja milljarða vatnslögn skemmd: Gæti tekið tvö ár að fá nýja Innlent Rökræddi við rabbínann: „Hann er vanur heimssviðinu og ég er gómur á plani“ Innlent „Ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera tólfta ágúst 2045“ Innlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent „Þjóðin á rétt á að vita“ Innlent Fleiri fréttir Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“ Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Blaðamenn og aðrir farþegar notaðir sem tálbeita? Þúsunda saknað og tíminn að renna út Stríðsfangar barðir og beittir kynferðislegu ofbeldi Pútín vildi ekkert fyrir Bandaríkjamann í rússnesku fangelsi Sjá meira