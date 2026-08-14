Erlent

Önnur lestin af sporinu á innan við sólar­hring

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Lestin hélst upprétt en sveiflaðist ógurlega til og frá og hafnaði að lokum af teinunum.
Lestin hélst upprétt en sveiflaðist ógurlega til og frá og hafnaði að lokum af teinunum. Getty

Miklar tafir urðu á lestarsamgöngum í Essex á Englandi eftir að lest fór út af sporinu í dag, önnur á jafnmörgum dögum. Um borð voru tæplega 45 farþegar en enginn þeirra slasaðist og lestin hélst upprétt í hamaganginum.

Lestin var á vegum lestarsamgangna Stór-Anglíu og var á leið frá Southend Victoria til Liverpool-götu í Lundúnum þegar hún fór út af sporinu upp úr tvö að staðartíma. Öllum ferðum á svæðinu var í kjölfarið aflýst.

Þessi lest fór út af sporinu innan við sólarhring eftir að önnur lest fór út af sporinu í Austur-Sussex þar sem tveir farþegar slösuðust alvarlega.

Ógurlegar sveiflur

Jon Young, farþegi um borð, lýsir atvikinu sem skelfilegri lífsreynslu.

„Lestin sveiflaðist ógurlega í um tíu sekúndur, eins og hún ætlaði að velta. Svo hélt hún áfram í nokkrar mínútur í viðbót en það heyrðist hræðilegt titrandi hljóð,“ segir hann í samtali við breska ríkisútvarpið.

Young segir að reyk hafi lagt inn í aftasta vagninn og að fólk hafi hlaupið um í ofboði.

Ringulreið myndaðist einnig á Southend-flugvelli, sem er á sömu lestarleið. Fréttamaður BBC á svæðinu, sem sjálfur var nýlentur úr fríi, sagði fjölda farþega ekki komast áfram frá lestarstöðinni.

Sjúkraþyrla lenti í varúðarskyni skammt frá slysstaðnum, auk þess sem lögregla, slökkvilið og sjúkraflutningamenn voru kölluð út. Rannsóknarnefnd járnbrautarslysa sendi jafnframt rannsóknarteymi á staðinn til að afla gagna.

Kanna þátt hitans

Samkvæmt BBC fannst vel fyrir titringi í nágrenninu og bæjarbúum brá í brún við hávaðann. Íbúar á svæðinu komu margir á vettvang slyssins og færðu viðbragðsaðilum vatnsflöskur og ísa þar sem þeir voru að störfum í miklum hita.

Martin Frobisher hjá Network Rail segir sumarhitann hafa reynt verulega á lestarkerfið. Mark Francois, þingmaður Íhaldsflokksins fyrir Rayleigh og Wickford, segir að rannsóknin muni sérstaklega kanna hvort veðrið hafi átt þátt í slysinu.

 Samgönguráðuneytið breska ítrekaði í viðbrögðum sínum við atvikinu að lestarkerfi Bretlands væri með þeim öruggustu í heimi og að lestarslys sem þessi væru afar sjaldgæf.

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