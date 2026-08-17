Stjórnendur Hvals hf. er hættir að selja hvalkjöt til Japans og hyggjast þess í stað nýta kjötið til framleiðslu á járnbætiefni. Kristján Loftsson, forstjóri Hvals, segir járnskort útbreiddan og að þjóðir í Afríku ættu að veiða úr hvalastofnum undan ströndum álfunnar til að mæta vandanum.
„Ég sé fyrir mér að margir muni vilja fara að veiða hval þega rmenn hafa þá undan ströndum landa sinna og landsmenn þjást af blóðleysi. Þetta gæti orðið til þess að hvalveiðar ykjust vítt og breitt um heiminn. Í Afríku er þetta stórt vandamál sunnan Sahara en stórir hvalastofnar eru úti fyrir vesturströnd Afríku,“ hefur Morgunblaðið eftir Kristjáni.
„Ætla þessar þjóðir að láta hvalinn vera þarna á meðan fólkið þjáist og börnin skaddast vegna viðvarandi járnskorts?“
Að sögn Kristjáns stendur til að umbreyta hvalkjöti í bætiefnið Reyðarjárn.
„Við höfum verið að þróa þetta og teljum að það sé framtíðin að nýta kjötið til að búa til þetta duft sem augljóslega er mikill hörgull á í heiminum,“ segir Kristján. Þó sé ekki víst að hægt verði að selja vöruna til annarra landa en Færeyja, Noregs og Japan en aðrir leyfa ekki viðskipti með hvalaafurðir.