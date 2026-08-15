Erlent

Fimm særðust í skot­á­rás í banda­rískum há­skóla

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Útivistarbann var sett á á háskólasvæðinu meðan aðgerðir lögreglu stóðu sem hæst en því hefur nú verið aflétt. Lögreglumenn eru þó enn mjög sýnilegir á svæðinu.
Útivistarbann var sett á á háskólasvæðinu meðan aðgerðir lögreglu stóðu sem hæst en því hefur nú verið aflétt. Lögreglumenn eru þó enn mjög sýnilegir á svæðinu. AP

Fimm særðust í skotárás í Ríkisháskóla Virginíu (Virginia State University). Grunur leikur á að fleiri en einn hafi verið að verki og er einn hinna særðu í lífshættu.

Skotárásin átti sér stað við nemendahúsnæði háskólans. Staðfest hefur verið að einn hinna særðu sé yngri en átján ára og að einn hinna særðu sé nemandi við skólann.

Lögregla kom á staðinn klukkan 13:28 að staðartíma eða klukkan 17:28 að íslenskum tíma. Enn hefur enginn verið handtekinn í málinu en grunur leikur á að fleiri en einn hafi verið að verki. Sem stendur liggur enginn hinna fimm særðu undir grun heldur eru þeir taldir fórnarlömb skotárásarinnar.

Nemendur háskólans hafa, í sögulegu samhengi, flestir verið þeldökkir en skólinn var stofnaður á tíma þar sem aðskilnaður milli kynþátta ríkti enn innan menntastofnana í Bandaríkjunum. Skólinn er í dag opinn fyrir umsóknum nemenda, óháð kynþætti.

Til hafði staðið að kennsla hæfist í skólanum á mánudaginn eftir sumarleyfi. Ekki er vitað hvort að atburðurinn hafi áhrif á fyrirætlanir skólans. Rúmlega fimm þúsund nemendur sækja nám við háskólann sem er staðsettur um þrjátíu kílómetra norður af Richmond, höfuðborg Virginíuríkis Bandaríkjanna.

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