Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Sigurgeir Þorkelsson skrifar 15. ágúst 2026 23:08 Útivistarbann var sett á á háskólasvæðinu meðan aðgerðir lögreglu stóðu sem hæst en því hefur nú verið aflétt. Lögreglumenn eru þó enn mjög sýnilegir á svæðinu. AP Fimm særðust í skotárás í Ríkisháskóla Virginíu (Virginia State University). Grunur leikur á að fleiri en einn hafi verið að verki og er einn hinna særðu í lífshættu. Skotárásin átti sér stað við nemendahúsnæði háskólans. Staðfest hefur verið að einn hinna særðu sé yngri en átján ára og að einn hinna særðu sé nemandi við skólann. Lögregla kom á staðinn klukkan 13:28 að staðartíma eða klukkan 17:28 að íslenskum tíma. Enn hefur enginn verið handtekinn í málinu en grunur leikur á að fleiri en einn hafi verið að verki. Sem stendur liggur enginn hinna fimm særðu undir grun heldur eru þeir taldir fórnarlömb skotárásarinnar. Nemendur háskólans hafa, í sögulegu samhengi, flestir verið þeldökkir en skólinn var stofnaður á tíma þar sem aðskilnaður milli kynþátta ríkti enn innan menntastofnana í Bandaríkjunum. Skólinn er í dag opinn fyrir umsóknum nemenda, óháð kynþætti. Til hafði staðið að kennsla hæfist í skólanum á mánudaginn eftir sumarleyfi. Ekki er vitað hvort að atburðurinn hafi áhrif á fyrirætlanir skólans. Rúmlega fimm þúsund nemendur sækja nám við háskólann sem er staðsettur um þrjátíu kílómetra norður af Richmond, höfuðborg Virginíuríkis Bandaríkjanna. Skotárásir í Bandaríkjunum Bandaríkin Háskólar Mest lesið Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Reynslan sýnt að neytendur séu ekki tilbúnir Viðskipti innlent Fagnað á götum Kabúl Erlent Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Innlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Fleiri fréttir Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Fagnað á götum Kabúl Fannst hann ekki geta haldið áfram Bætist í tölu látinna Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Tugir látnir eftir stóran jarðskjálfta Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“ Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump Sjá meira