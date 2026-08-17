Úkraína gæti átt heimasmíðaðar skotflaugar innan nokkurra mánaða Hólmfríður Gísladóttir skrifar 17. ágúst 2026 08:02 Fedorov segir Úkraínumenn hafa staðið sig vel í nýsköpun í baráttu sinni gegn Rússum en andstæðingurinn hafi einnig sótt í sig veðrið. epa/Filip Singer Mykhailo Fedorov, fyrrverandi varnarmálaráðherra Úkraínu, segir mögulegt að Úkraínuher muni geta gert árás á Rússland með heimsmíðaðri skotflaug á næstu þremur til sex mánuðum. Úkraínumenn hafa hingað til reitt sig á dróna til að gera árásir á skotmörk í Rússlandi. Þeir gerðu til að mynda eina umfangsmestu árás sína hingað til í gær, þar sem rússnesk yfirvöld sögðust hafa skotið niður 1.478 dróna. Þeir hafa einnig notast við heimagerðar stýriflaugar, sem Úkraínumenn hófu að framleiða í fyrra Rússum myndi hins vegar reynast erfiðara að varna skotflaugaárásum, en dróna- og stýriflaugaárásum, og í samtali við CBS News sagði Fedorov mikilvægt að Úkraínumenn nýttu alla mögulega tækni í baráttu sinni við Rússa. Sjá einnig: Algjörlega varnarlausir gegn skotflaugum Rússa Drónar og stýriflaugar fljúga tiltölulega lágt með jörðu á leið til skotmarka sinna og er hægt að granda þeim með ýmsum leiðum. Skotflaugar fljúga hins vegar hátt til himins eða upp í gufuhvolfið og falla til jarðar á gífurlegum hraða, þar sem þær lenda á skotmörkum sínum. Fedorov sagði Úkraínumenn hafa verið duglega við nýsköpun en varaði jafnframt við því að Rússar væru einnig að taka framförum. Ráðherrann fyrrverandi leiddi drónabyltingu Úkraínu og gríðarleg mótmæli brutust út fyrr í sumar þegar hann var látinn fara í pólitískum hrókeringum. Fjórir létust og að minnsta kosti fjórtán særðust í árásum Rússa í gær. Meðal skotmarka var stálvinnsla í Kryvyi Rih, heimabæ Vólódimírs Selenskís forseta. Þá gerðu Rússar árás á vinsælan útibókamarkað í Pochaina. Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Hernaður Mest lesið Lúsmýið yrði alltaf verra en moskítóflugan Innlent Lögreglumál: Sátu fastir eftir að slökkt var á parísarhjólinu Innlent Hætta sölu til Japan: Hvalkjötið nýtt í framleiðslu fæðubótarefnis Innlent Viðreisn fjarlægir bænina af Facebook: „Við viljum ekki særa fólk“ Innlent Aðalmeðferð hefst í Reykholtsmálinu Innlent Brotist inn í garnverslun í Árbæ Innlent „Þá er verið að hugsa um mögulegt viðbragð í neyðarástandi“ Innlent Úkraína gæti átt heimasmíðaðar skotflaugar innan nokkurra mánaða Erlent Gerir upp hús hannað af Guðjóni Samúelssyni Innlent Á sjötta tug björgunarsveitarfólks kom að björguninni Innlent Fleiri fréttir Trump tekur sér stöðu með Norður-Kóreu gegn Suður-Kóreu Hæsta stytta Evrópu af Maríu mey afhjúpuð Úkraína gæti átt heimasmíðaðar skotflaugar innan nokkurra mánaða Kushner mættur til Ísrael Tveir látnir í gróðureldum í Grikklandi Herkvaðning í Rússlandi vofir yfir Úkraínumönnum Eldflaugum og drónum rignir yfir Kænugarð og Moskvu Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Fagnað á götum Kabúl Fannst hann ekki geta haldið áfram Bætist í tölu látinna Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Tugir látnir eftir stóran jarðskjálfta Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“ Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Sjá meira