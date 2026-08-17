Trump tekur sér stöðu með Norður-Kóreu gegn Suður-Kóreu

Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur skipað varnarmálaráðuneyti sínu að draga verulega úr samstarfi Bandaríkjahers við Suður-Kóreu. Hann segir enga ógn stafa af Norður-Kóreu þrátt fyrir vígvæðingu alræðisríkisins.
Yfirlýsing Trump á samfélagsmiðli í gær kom eins og þrumu úr heiðskíru lofti en Suður-Kórea hefur verið eit helsta bandalagsríki Bandaríkjanna í Suðaustur-Asíu um áratugaskeið. Þá hefur Bandaríkjastjórn leitt refsiaðgerðir gegn Norður-Kóreu vegna kjarnavopna- og eldflaugatilraun kommúnistaríkisins.
Trump lýsti óánægju sinni með sameiginlegar heræfingar Bandaríkjahers og Suður-Kóreu í færslu sinni. Æfingarnar væru dýrar og Bandaríkin greiddu stóran hluta kostnaðarins.
Ekki væri nóg með það heldur sagðist Trump telja að heræfingarnar „sendi skilaboð sem eru algerlega óviðeigandi og óvinveitt til lands sem hefur ekki verið ógnandi og sýnt virðingu á meðan Donald J. Trump hefur verið forseti.“
Í ljósi þess að það væri of seint að hætta við þátttöku í æfingunum sagðist Trump hafa skipað varnarmálaráðherra sínum að draga verulega úr þeim.
Aðeins örfáir mánuðir eru liðnir frá því að Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, mærði Suðurkóreumenn fyrir að leggja aukið fé til varnarmála og forystuhlutverk þeirra í öryggismálum á Kóreuskaga. Lýsti hann Suður-Kóreu sem fyrirmynd fyrir önnur bandalagsríki Bandaríkjanna.
Setti Trump ákvörðun sína svo í samhengi við að suðurkóresk stjórnvöld hefðu ekki viljað taka þátt í hernaðaraðgerðum Bandaríkjamanna gegn Íran.
Tugir þúsunda hermanna taka þátt í sameiginlegu viðbragðsæfingunni sem snýst um viðbrögð við hernaðarógn frá Norður-Kóreu. Aðeins nokkrir dagar eru frá því að Norðurkóreumenn héldu áfram eldflaugatilraunum sínum í trássi við alþjóðlegt bann við þeim.
Stjórnvöld í Pjongjang hótuðu bæði Bandaríkjunum og Suður-Kóreu fyrir helgi og lýstu heræfingu þeirra sem „undirbúningi fyrir árásarstríð“.
Þrátt fyrir orð Trump um að Norðurkóreumenn væru ekki ógnandi hefur Kom byggt upp herafla og vopnabúr landsins á undanförnum árum og reglulega ógnað nágrannaríkjunum sínum með eldflaugatilraunum.
Þá hefur Kim sent norðurkóreska hermenn til þess að aðstoða Vladímír Pútín Rússlandsforseta í árásarstríði hans gegn Úkraínu og séð Rússum fyrir flugskeytum sem hafa banað Úkraínumönnum.
Trump lýsti sambandi sínu við Kim Jong-un, einræðisherra Norður-Kóreu, sem afar góðu í færslu sinni í gær. Fyrir nokkrum dögum birti hann mynd af þeim saman á samfélagsmiðli. Þá sagði hann að þeim kæmi mjög vel saman.
Á fyrra kjörtímabili Trump hittust þeir Kim þrisvar sinnum. Fyrir það hafði bandarískur forseti aldrei fundaði með leiðtoga Norður-Kóreu.