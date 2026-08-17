Bogi Ísak Nilsson er látinn Atli Ísleifsson skrifar 17. ágúst 2026 09:58 Bogi Ísak Nilsson, fyrrverandi ríkissaksóknari og ríkislögreglustjóri. Vísir/Anton Brink Bogi Ísak Nilsson, fyrrverandi ríkissaksóknari og ríkislögreglustjóri, er látinn, 85 ára að aldri. Greint er frá andlátinu í Morgunblaðinu. Þar segir að hann hafi látist á heimili sínu síðastliðinn fimmtudag, 13. ágúst, eftir glímu við stutt en erfið veikindi. Í æviágripum segir að Bogi Ísak hafi fæðst á Siglufirði 24. nóvember 1940 og alist þar upp, en foreldrar hans voru Nils Ísaksson skrifstofustjóri og Steinunn Stefánsdóttir húsmóðir. Bogi lauk lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands árið 1968 og starfaði svo sem fulltrúi sýslumanns og bæjarfógeta á Akureyri. Árið 1976 varð hann sýslumaður í Suður-Múlasýslu og bæjarfógeti á Eskifirði. Árið 1986 var hann svo skipaður rannsóknarlögreglustjóri ríkisins. Hann gegndi fyrstur embætti ríkislögreglustjóra við stofnun embættisins árið 1997 en var skipaður ríkissaksóknari frá og með 1. janúar 1998. Bogi gegndi embætti ríkissaksóknara til 1. janúar árið 2008 en var svo einstöku sinnum settur ríkissaksóknari í nokkrum málum embættisins í seinni tíð. Eftirlifandi eiginkona Boga Ísaks er Elsa Petersen og eignuðust þau þrjú börn, Bernhard Nils, Boga Nils og Önnu Maríu. Barnabörnin eru níu og barnabarnabörnin sex talsins. Bogi verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju föstudaginn 28. ágúst klukkan 13. Andlát Lögreglan Mest lesið Lúsmýið yrði alltaf verra en moskítóflugan Innlent Hætta sölu til Japan: Hvalkjötið nýtt í framleiðslu fæðubótarefnis Innlent Lögreglumál: Sátu fastir eftir að slökkt var á parísarhjólinu Innlent Viðreisn fjarlægir bænina af Facebook: „Við viljum ekki særa fólk“ Innlent Aðalmeðferð hefst í Reykholtsmálinu Innlent Brotist inn í garnverslun í Árbæ Innlent Úkraína gæti átt heimasmíðaðar skotflaugar innan nokkurra mánaða Erlent „Þá er verið að hugsa um mögulegt viðbragð í neyðarástandi“ Innlent Gerir upp hús hannað af Guðjóni Samúelssyni Innlent Á sjötta tug björgunarsveitarfólks kom að björguninni Innlent Fleiri fréttir Bogi Ísak Nilsson er látinn Fyrsta skrefið í að kenna Íslendingum að nota fánann við fleiri tilefni Brotist inn í garnverslun í Árbæ Aðalmeðferð hefst í Reykholtsmálinu Hætta sölu til Japan: Hvalkjötið nýtt í framleiðslu fæðubótarefnis Lögreglumál: Sátu fastir eftir að slökkt var á parísarhjólinu Lúsmýið yrði alltaf verra en moskítóflugan Viðreisn fjarlægir bænina af Facebook: „Við viljum ekki særa fólk“ Gerir upp hús hannað af Guðjóni Samúelssyni Á sjötta tug björgunarsveitarfólks kom að björguninni Ekki fleiri tilkynnt innbrot síðan 2022 „Þá er verið að hugsa um mögulegt viðbragð í neyðarástandi“ Þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð út vegna veikinda Forystumenn láti stór orð falla sér og sínum málstað til framdráttar Þyrlan sótti slasaðan göngumann við Glym Spánverjum fjölgar þvert á þróunina Sigurgeir þurfti að hætta og var fluttur á sjúkrahús Það er jóker í spilinu Skoða hvort gerviaðgangar og grunsamlegar síður séu erlend öfl í dulbúningi Páll Magnússon tekur við af Kristjáni Nágranninn bjargaði Sævari sem missti næstum af almyrkvanum Brotist inn í Barnaloppuna Kristján Kristjánsson kveður Sprengisand Íbúi í Kænugarði um stríðið og áhyggjur lögreglu af erlendum áhrifum á ESB-kosningu Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Mundaði stólinn og lamdi gesti „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Fjöldi ökumanna á von á kæru Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Sjá meira