Innlent

Bogi Ísak Nilsson er látinn

Atli Ísleifsson skrifar
Bogi Ísak Nilsson, fyrrverandi ríkissaksóknari og ríkislögreglustjóri.
Bogi Ísak Nilsson, fyrrverandi ríkissaksóknari og ríkislögreglustjóri. Vísir/Anton Brink

Bogi Ísak Nilsson, fyrrverandi ríkissaksóknari og ríkislögreglustjóri, er látinn, 85 ára að aldri.

Greint er frá andlátinu í Morgunblaðinu. Þar segir að hann hafi látist á heimili sínu síðastliðinn fimmtudag, 13. ágúst, eftir glímu við stutt en erfið veikindi.

Í æviágripum segir að Bogi Ísak hafi fæðst á Siglufirði 24. nóvember 1940 og alist þar upp, en foreldrar hans voru Nils Ísaksson skrifstofustjóri og Steinunn Stefánsdóttir húsmóðir.

Bogi lauk lögfræðiprófi frá Háskóla Íslands árið 1968 og starfaði svo sem fulltrúi sýslumanns og bæjarfógeta á Akureyri. Árið 1976 varð hann sýslumaður í Suður-Múlasýslu og bæjarfógeti á Eskifirði. Árið 1986 var hann svo skipaður rannsóknarlögreglustjóri ríkisins.

Hann gegndi fyrstur embætti ríkislögreglustjóra við stofnun embættisins árið 1997 en var skipaður ríkissaksóknari frá og með 1. janúar 1998. Bogi gegndi embætti ríkissaksóknara til 1. janúar árið 2008 en var svo einstöku sinnum settur ríkissaksóknari í nokkrum málum embættisins í seinni tíð.

Eftirlifandi eiginkona Boga Ísaks er Elsa Petersen og eignuðust þau þrjú börn, Bernhard Nils, Boga Nils og Önnu Maríu. Barnabörnin eru níu og barnabarnabörnin sex talsins.

Bogi verður jarðsunginn frá Bústaðakirkju föstudaginn 28. ágúst klukkan 13.

Andlát Lögreglan

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