Erlent

Gróður brennur beggja vegna Ermar­sunds

Kjartan Kjartansson skrifar
Sviðin tún nærri Stonehenge á Englandi. Heitt og þurrt hefur verið í Bretlandi frá því í vor og hver hitabylgjan fylgt annarri.
Sviðin tún nærri Stonehenge á Englandi. Heitt og þurrt hefur verið í Bretlandi frá því í vor og hver hitabylgjan fylgt annarri. AP/Kin Cheung

Slökkviliðsmenn á Englandi og í Frakklandi berjast nú við fjölda gróðurelda í enn einni hitabylgjunni sem gengur yfir Evrópu. Hiti nálgaðist fjörutíu gráður í London í gær.

Um fimm hundruð manns flúðu heimili sín í bænum Luglon vegna skógarelds í Landes á suðvesturströnd Frakklands í nótt. Hundruð slökkviliðsmanna glímdi við eldinn, að sögn AP-fréttastofunnar.

Nokkrir aðrir gróðureldar brenna víðar í Frakklandi, þar á meðal í norðurhluta landsins og á Bretaníuskaga. Skammt er síðan sögulega umfangsmiklir eldar brunnu við Bordeaux sem leiddi til þess að kvartmilljón manna þurfti að flýja. Árið í ár er það þurrasta í sögunni í Frakklandi

Í Vestur-Miðlöndunum á Englandi brunnu nokkur hús til grunna í gróðureldum. Slökkviliðið þar segir eldana eina þá mestu sem hafa nokkru sinni komið til kasta þess.

Röð hitabylgna hefur gengið yfir Evrópu frá því í vor og tengjast vísindamenn þær við hnattræna hlýnun af völdum manna. Gærdagurinn var sá heitasti til þessa á Englandi en hitinn mældist 38,1 gráða í vestanverðri London.

Í Króatíu eru sjö manns í lífshættu eftir að gróðureldur neyddi rúmlega þúsund manns til þess að flýja hafnarbæinn Omis. Í norðanverðu Grikklandi flúðu um þrjú hundruð ferðamenn og íbúar sjóleiðina þegar gróðureldur nálgaðist byggð við ströndina.

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