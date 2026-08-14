Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Kjartan Kjartansson skrifar 14. ágúst 2026 09:54 Sviðin tún nærri Stonehenge á Englandi. Heitt og þurrt hefur verið í Bretlandi frá því í vor og hver hitabylgjan fylgt annarri. AP/Kin Cheung Slökkviliðsmenn á Englandi og í Frakklandi berjast nú við fjölda gróðurelda í enn einni hitabylgjunni sem gengur yfir Evrópu. Hiti nálgaðist fjörutíu gráður í London í gær. Um fimm hundruð manns flúðu heimili sín í bænum Luglon vegna skógarelds í Landes á suðvesturströnd Frakklands í nótt. Hundruð slökkviliðsmanna glímdi við eldinn, að sögn AP-fréttastofunnar. Nokkrir aðrir gróðureldar brenna víðar í Frakklandi, þar á meðal í norðurhluta landsins og á Bretaníuskaga. Skammt er síðan sögulega umfangsmiklir eldar brunnu við Bordeaux sem leiddi til þess að kvartmilljón manna þurfti að flýja. Árið í ár er það þurrasta í sögunni í Frakklandi Í Vestur-Miðlöndunum á Englandi brunnu nokkur hús til grunna í gróðureldum. Slökkviliðið þar segir eldana eina þá mestu sem hafa nokkru sinni komið til kasta þess. Röð hitabylgna hefur gengið yfir Evrópu frá því í vor og tengjast vísindamenn þær við hnattræna hlýnun af völdum manna. Gærdagurinn var sá heitasti til þessa á Englandi en hitinn mældist 38,1 gráða í vestanverðri London. Í Króatíu eru sjö manns í lífshættu eftir að gróðureldur neyddi rúmlega þúsund manns til þess að flýja hafnarbæinn Omis. Í norðanverðu Grikklandi flúðu um þrjú hundruð ferðamenn og íbúar sjóleiðina þegar gróðureldur nálgaðist byggð við ströndina. Bretland Frakkland Gróðureldar Loftslagsmál Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Erlent Fleiri fréttir Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Blaðamenn og aðrir farþegar notaðir sem tálbeita? Þúsunda saknað og tíminn að renna út Stríðsfangar barðir og beittir kynferðislegu ofbeldi Pútín vildi ekkert fyrir Bandaríkjamann í rússnesku fangelsi Norskir nei-sinnar bæta við sig Ætla að senda alla sem brutust inn í Ceuta til baka Vill aðskilja bólusetningar gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum Efnt til æfinga í Taívan fyrir umfangsmikið rof á fjarskiptum Assad dæmdur til dauða í heimalandinu Réttað yfir fyrrverandi glæpaforingja vegna morðsins á Tupac Flaug hvorki með gömlu né nýju Air Force One Sjá meira