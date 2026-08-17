Aðalmeðferðin í Reykholtsmálinu svokallaða hefst í Héraðsdómi Suðurlands í dag. Sex sæta ákæru fyrir að hafa frelsissvipt, fjárkúgað og beitt maltneskan mann stórfelldu ofbeldi í Reykholti árið 2024.
Aðalmeðferðin hefst klukkan 9:15 í dag. Reiknað er með því að hún taki sjö daga sem er óvenju langur tími.
Hin ákærðu eru Sigurður Gunnar Ásgeirsson og börnin hans Halldór Logi Sigurðsson, sem situr inni á Hólmsheiði, og Ingunn Rut Sigurðardóttir. Andri Már Mortensen Birgisson, unnusti Ingunnar, er einnig ákærður og Pétur Már Mortensen Birgisson, bróðir hans. Þá er Níels Pálmar Benediktsson einnig ákærður.
Sigurður, Ingunn Rut, Andri Már og Pétur Már voru öll handtekin árið 2024.
Allir sex neituðu sök við þingfestingu málsins þann 16. mars síðastliðinn. Tveir þeirra mættu fyrir dómara en hinir voru viðstaddir í gegnum fjarfundarbúnað, Halldór frá fangelsinu á Hólmsheiði.
Í ákærunni sem fréttastofa hefur undir höndum er því lýst hvernig Andri Már, Halldor Logi og Níels Pálmar eiga að hafa ruðst inn á heimili mannsins föstudaginn 19. apríl, beitt hann alvarlegu og grimmdarlegu ofbeldi og hótað honum lífláti. Andri Már á að hafa snúið upp á fingur mannsins svo hann brotnaði og Níels tekið um háls og höfuð hans og snúið upp á líkama hans.
Sigurður á að hafa komið nokkrum sinnum á heimili mannsins á meðan, ógnað honum með keðjusög og að fara með hann á bát til Grænlands og henda honum útbyrðis. Ingunn Rut og Pétur Már eiga að hafa mætt á laugardagsmorgun og haldið barsmíðunum áfram auk Andra Más. Loks eiga þau fjögur að hafa farið með manninn í verslun Símans, látið setja þar upp rafræn skilríki og loks millifært tæpar átján milljónir króna á sig sjálf.
Andri Már á að hafa séð um millifærslurnar og millifærði 8,5 milljónir á reikninga í sinni eigu, tæpar tvær milljónir á reikning í eigu Sigurðar, 3,7 milljónir á reikning í eigu Péturs Más og að lokum 3,5 milljónir á reikning í eigu Ingunnar.
Einnig eiga þau að hafa notað peninginn í að kaupa flugmiða fyrir manninn til Möltu, keyrt hann upp á flugvöll og hótað því að gera dóttur hans mein ef hann myndi ekki fara úr landi.
Í ákærunni segir að vegna áverkanna hafi maðurinn meðal annars hlotið blæðingu í framheila, brot í nefbeini, tapað fimmtán tönnum og fjögur rifbeinsbrot.