Erlent

Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Rútan hafði komið frá Póllandi.
Rútan hafði komið frá Póllandi. EPA

Tólf manns létu lífið og tugir slösuðust þegar pólsk ferðamannarúta fór út af hraðbraut í Ungverjalandi og hafnaði í skurði. Talið er að bílstjórinn hafi sofnað undir stýri.

Að sögn lögreglu valt rútan eftir að hafa farið út af M3-hraðbrautinni, sem tengir höfuðborgina Búdapest við borgina Nyíregyháza í norðausturhluta landsins, um klukkan eitt í nótt að staðartíma. Bílstjórinn hefur verið handtekinn.

Samkvæmt ungverskum ríkismiðlum hafa slökkviliðsmenn nú bjargað 35 af þeim 57 farþegum og tveimur bílstjórum sem voru um borð.

Slysið átti sér stað á M3-hraðbrautinni í austurhluta Ungverjalands.EPA

Viðbragðsaðilar gerðu fyrst tilraun til að lyfta afturási rútunnar til að ná því fólki sem fast var undir henni, áður en kranar komu á vettvang til að lyfta ökutækinu í heild sinni. Rútan vegur um 24 tonn.

Sjúkraflutningaþjónusta Ungverjalands segir að einn hafi hlotið lífshættulega áverka, níu alvarlega áverka og 37 til viðbótar minniháttar áverka.

Ungverjaland

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