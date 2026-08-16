Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 16. ágúst 2026 07:51 Rútan hafði komið frá Póllandi. EPA Tólf manns létu lífið og tugir slösuðust þegar pólsk ferðamannarúta fór út af hraðbraut í Ungverjalandi og hafnaði í skurði. Talið er að bílstjórinn hafi sofnað undir stýri. Að sögn lögreglu valt rútan eftir að hafa farið út af M3-hraðbrautinni, sem tengir höfuðborgina Búdapest við borgina Nyíregyháza í norðausturhluta landsins, um klukkan eitt í nótt að staðartíma. Bílstjórinn hefur verið handtekinn. Samkvæmt ungverskum ríkismiðlum hafa slökkviliðsmenn nú bjargað 35 af þeim 57 farþegum og tveimur bílstjórum sem voru um borð. Slysið átti sér stað á M3-hraðbrautinni í austurhluta Ungverjalands.EPA Viðbragðsaðilar gerðu fyrst tilraun til að lyfta afturási rútunnar til að ná því fólki sem fast var undir henni, áður en kranar komu á vettvang til að lyfta ökutækinu í heild sinni. Rútan vegur um 24 tonn. Sjúkraflutningaþjónusta Ungverjalands segir að einn hafi hlotið lífshættulega áverka, níu alvarlega áverka og 37 til viðbótar minniháttar áverka. Ungverjaland Mest lesið Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Innlent Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Innlent Fagnað á götum Kabúl Erlent Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Erlent „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Erlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Mundaði stólinn og lamdi gesti Innlent Fleiri fréttir Tólf látnir eftir að ferðamannarúta hafnaði í skurði Fimm særðust í skotárás í bandarískum háskóla Fagnað á götum Kabúl Fannst hann ekki geta haldið áfram Bætist í tölu látinna Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Tugir látnir eftir stóran jarðskjálfta Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“ Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Sjá meira