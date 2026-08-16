Að minnsta kosti fimm eru látnir eftir stórfelldar dróna- og eldflaugaárásir Rússa í Úkraínu í nótt. Áfram skiptast ríkin á drónum og eldflaugum en úkraínsk drónaárás hæfði vöruhús netverslunarrisans rússneska Wildberries sem stóð í ljósum logum í morgun.
Breska ríkisútvarpið hefur eftir úkraínskum stjórnvöldum að þrjár rússneskar eldflaugar og tæplega hundrað drónar hefðu verið skotnar niður í nótt. Loftvarnasírenur ómuðu í Kænugarði fram eftir morgni.
Í Rússlandi, í útjaðri Moskvu, varð vöruhús netverslunarrisans Wildberries, oft kallaður Amazon Rússlands, fyrir úkraínskri drónaárás. Andrej Vorobjov héraðsstjóri sagði Moskvu hafa orðið fyrir einni umfangsmestu drónaárás síðari tíma í nótt. Um sex hundruð úkraínskir drónar voru sendir í átt að rússnesku höfuðborginni.
Myndir sýna þéttan reykjarmökk stíga upp af vöruhúsi Wildberries í Koledínó, um 25 kílómetra frá miðborg Moskvu, eftir úkraínska drónaárás. Úkraínumenn hafa ítrekað gert vöruhús fyrirtækisins að skotmörkum dróna en þeir segja vöruhúsin nýtt sem flutninga- og birgðastöðvar fyrir hergögn. Rússar neita þessu.
Vöruhúsið er í iðnaðarbili í Koledínó en eldur kviknaði út frá sprengingunni. Starfsfólki var gert að rýma húsnæðið.
Slökkviliðsmenn í Kænugarði börðust í nótt við eld sem kviknaði á markaði eftir að hann varð fyrir rússneskum eldflaugum og drónum. Búið er að ráða niðurlögum hans en að sögn Vitalís Klitsjkó borgarstjóra særðust sex hið minnsta, þar á meðal barn, í úkraínsku höfuðborginni í nótt.
Borgarstjóri Kryvyj Ríh segir mann á fimmtugsaldri, sem hafði verið saknað, hafa fundist í húsarústum. Annar maður lést og fjórtán starfsmenn stálvers særðust í árás sem Rússar segja að hafi beinst að framleiðslu hergagnaíhluta. Tveir einstaklingar á sjötugsaldri létust þegar heimili var eyðilagt í Sapórisjsju.
Rússneska varnarmálaráðuneytið segir árásir sínar á Kænugarð í nótt hafa beinst að FirePoint-verksmiðju sem framleiðir hluta í úkraínskar Flamingo-eldflaugar, auk verksmiðju sem framleiðir íhluti fyrir dróna.
Þá segjast Rússar hafa gert árás á Krementsjúk-olíuhreinsunarstöðina í Poltava-héraði, sem þeir segja að sjái úkraínska hernum fyrir eldsneyti, auk þess að hafa gert árás á þurrflutningaskip nærri Ódessu sem sagt var að flytti hergögn.
Dan Johnson fréttaritari BBC í Kænugarði segir loftárásir hafa færst í aukana undanfarnar vikur. Aukinnar grimmdar gæti. Að hans sögn hafa síðustu nætur verið tiltölulega rólegar en nóttin sem leið hafi verið allt önnur. Ítrekaðar loftvarnasírenur, eldflaugar og drónar. Fimm viðvaranir hafa verið gefnar út frá miðnætti.