Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Hólmfríður Gísladóttir skrifar 14. ágúst 2026 08:37 Um það bil 250 dýr voru á Svalbarða þegar talning fór síðast fram árið 2015. Getty Ónefndur einstaklingur hefur verið sektaður fyrir að hafa notað þokulúður til að vekja sofandi ísbjörn á Svalbarða. Viðkomandi verður gert að borga jafnvirði 650 þúsund króna fyrir uppátækið. Atvikið átti sér stað þegar farþegar skips sem var á siglingu í firði á Svalbarða komu auga á sofandi ísbjörn. Hinn óprúttni einstaklingur tók upp á því að nota þokulúður skipsins til að vekja ísbjörnin. Það tókst; ísbjörnin vaknaði og færði sig um set. Samkvæmt reglum er bannað að trufla, laða að eða elta ísbirni á svæðinu. Þeir voru síðast taldið árið 2015 og voru þá um 250. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem einstaklingur er sektaður fyrir að trufla dýr á svæðinu en árið 2024 var ferðamaður látinn greiða 11.500 norskrar krónur fyrir að hafa farið of nálægt rostungi. Noregur Dýr Dýraheilbrigði Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Erlent Fleiri fréttir Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Blaðamenn og aðrir farþegar notaðir sem tálbeita? Þúsunda saknað og tíminn að renna út Stríðsfangar barðir og beittir kynferðislegu ofbeldi Pútín vildi ekkert fyrir Bandaríkjamann í rússnesku fangelsi Norskir nei-sinnar bæta við sig Ætla að senda alla sem brutust inn í Ceuta til baka Vill aðskilja bólusetningar gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum Efnt til æfinga í Taívan fyrir umfangsmikið rof á fjarskiptum Assad dæmdur til dauða í heimalandinu Réttað yfir fyrrverandi glæpaforingja vegna morðsins á Tupac Flaug hvorki með gömlu né nýju Air Force One Sjá meira