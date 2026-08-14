Erlent

Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ís­björn

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Um það bil 250 dýr voru á Svalbarða þegar talning fór síðast fram árið 2015.
Um það bil 250 dýr voru á Svalbarða þegar talning fór síðast fram árið 2015. Getty

Ónefndur einstaklingur hefur verið sektaður fyrir að hafa notað þokulúður til að vekja sofandi ísbjörn á Svalbarða. Viðkomandi verður gert að borga jafnvirði 650 þúsund króna fyrir uppátækið.

Atvikið átti sér stað þegar farþegar skips sem var á siglingu í firði á Svalbarða komu auga á sofandi ísbjörn. Hinn óprúttni einstaklingur tók upp á því að nota þokulúður skipsins til að vekja ísbjörnin. Það tókst; ísbjörnin vaknaði og færði sig um set.

Samkvæmt reglum er bannað að trufla, laða að eða elta ísbirni á svæðinu. Þeir voru síðast taldið árið 2015 og voru þá um 250.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem einstaklingur er sektaður fyrir að trufla dýr á svæðinu en árið 2024 var ferðamaður látinn greiða 11.500 norskrar krónur fyrir að hafa farið of nálægt rostungi.

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