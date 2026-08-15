Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað því að gera Hormússundið, sem er við Íran, að yfirráðasvæði Bandaríkjanna. Friðarsamningur milli ríkjanna er enn ekki í höfn.
Þetta tilkynnti forsetinn í ræðu sinni í lögregluskólanum í New York-fylki sem hann hélt í gær. Þar sagði hann að Bandaríkin myndu taka yfir svæðið fljótlega en fimmtungur allrar olíu er siglt um sundið.
Lokað hefur verið að mestu fyrir umferð um sundið frá því að Bandaríkin og Ísrael hófu að gera árásir á Íran í febrúar. Sex mánuðum síðar er enn langt í land í friðarviðræðum á milli Bandaríkjanna og Íran. Bandaríkjamenn hafa sett herkví á strendur Írans til að reyna að hafa áhrif á efnahagsástand landsins.
„Eftir að við sigrum Íran, sem er að bíða mikinn ósigur, mun ég bráðlega tilgreina Hormússundið sem yfirráðasvæði Bandaríkjanna,“ sagði Trump samkvæmt The Guardian.
„Í rauninni er það það sem það er. Við erum með herkvína. Engin skip komast í gegn nema við viljum það.“
Erfiðlega hefur gengið að ná sáttum í vopnahlésviðræðum á milli Bandaríkjanna og Íran. Trump dró enn úr líkunum á því að samningur myndi nást í bráð þegar hann krafðist þess að klerkastjórnin í Íran myndi greiða skaðabætur vegna þeirra sem ríkisstjórnin hefði banað í stríðum, árásum og mótmælum í gegnum árin.
Sömuleiðis ættu Íranir að greiða íbúum Líbanon, Sýrlands, Jemen og Gasastrandarinnar skaðabætur. Þetta voru viðbrögð Trumps við því að Íranir fóru sjálfir fram á skaðabætur vegna árásanna á þá og vildu að refsiaðgerðir yrðu felldar niður.