Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Samúel Karl Ólason skrifar 13. ágúst 2026 23:47 Donald Tusk segir að hinn meinti launmorðingi hafi verið ráðinn til verksins af yfirvöldum í Rússlandi. AP/Omar Havana Pólskir löggæslumenn handtóku á dögunum rússneskan mann sem sagður er hafa verið ráðinn af yfirvöldum í Rússlandi til að myrða bandarískan ríkisborgara. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir þetta fyrsta málið af þessu tagi, þar sem Rússar hafi reynt að myrða bandarískan ríkisborgara í NATO-ríki. Tusk segir að maðurinn hafi verið ráðinn af rússneskri leyniþjónustu og skipað að taka manninn, sem er einnig úkraínskur ríkisborgari, af lífi í Varsjá. Ráðabrugg þetta mun hafa verið stöðvað á síðustu stundu, samkvæmt frétt ríkisrekna miðilsins TVP World. Haft er eftir Tusk að yfirvöldum í Kreml hafi þótt þessi tiltekni maður óþægilegur og varar hann við því að Rússar muni áfram ógna fólki í Evrópu, telji þeir tilefni til. Yfirvöld í Póllandi og víðar í Evrópu hafa sakað Rússa um ætlanir um skemmdarverk, tölvuárásir og banatilræði frá því innrásin í Úkraínu hófst 2022. Rússneski maðurinn ku vera 29 ára gamall og fundust sönnunargögn í fórum hans sem eiga að ýta undir málflutninginn gegn honum. Hann hefur verið ákærður fyrir tilraun til morðs og úrskurðaður í þriggja mánaða gæsluvarðhald. Hann stendur frammi fyrir fimmtán ára fangelsisdómi. Stutt er síðan rússneskur skopmyndateiknari og gagnrýnandi Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, var skotinn til bana í Póllandi. Þá sagði Tusk að allt benti til þess að drápið væri pólitískt launmorð. Sjá einnig: Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Frá febrúar 2022 hafa Rússar ítrekað verið sakaðir um skemmdarverk og ýmis konar árásir í Evrópu. Nú síðast eru rússneskir útsendarar sagðir hafa reynt að sprengja upp flugvélar með sjálfsprengidrónum á flugvelli í Þýskalandi. Á undanförnum árum hefur fjöldi andófsmanna og andstæðinga Pútíns látið lífið, bæði innan og utan Rússlands. Fyrir sex árum skaut rússneskur útsendari fyrrverandi uppreisnarmann frá Téténíu til bana um hábjartan dag í almenningsgarði í Berlín. Morðingjanum var sleppt í umfangsmestu fangaskiptum á milli Rússlands og vestrænna ríkja frá því að kalda stríðinu lauk. Pútín tók fagnandi á móti honum við komuna til Rússlands. Þá eitruðu rússneskir útsendarar fyrir Alexander Litvinenko, rússneskum fyrrverandi leyniþjónustumanni, með geislavirku efni í London árið 2006. Þeim tókst að ráða Litvinenko bana. Rússnesku leyniþjónustumönnunum sem eitruðu fyrir Sergei Skripal, öðrum fyrrverandi njósnara, og dóttur hans í Salisbury á Englandi árið 2018 tókst aftur á móti ekki ætlunarverk sitt. Þeim tókst þó að drepa breska konu sem komst í snertingu við leifarnar af taugaeitrinu sem þeir beittu í tilræðinu og skildu eftir á víðavangi. Einnig er talið að rússnesk stjórnvöld hafi staðið fyrir því að eitrað var fyrir Alexí Navalní, leiðtoga rússnesku stjórnarandstöðunnar, árið 2020. Hann lést í rússnesku fangelsi árið 2024. Pólland Rússland Bandaríkin Innrás Rússa í Úkraínu Tengdar fréttir Fylgdust með rússneskum njósnara gefa útsendara gjöf Forsvarsmenn Sænsku öryggislögreglunnar Säpo segja að komið hafi verið í veg fyrir ráðabrugg rússneskra njósnara og útsendara þeirra úr sendiráði ónefnds Evrópuríkis. Markmið Rússanna mun hafa verið að hafa áhrif á stjórnmál í Svíþjóð og að kasta rýrð á ríkisstjórnina, Atlantshafsbandalagið og Evrópusambandið. 10. ágúst 2026 22:21 Fangelsaðir vegna íkveikju fyrir Wagner Hópur breskra manna hefur verið dæmdur fyrir að kveikja eld í vöruskemmu i Lundúnum fyrir Wagner-málaliðahópinn rússneska. Inn í vöruskemmunni var neyðaraðstoð og Starlink-sendibúnaður sem senda átti til Úkraínu. 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