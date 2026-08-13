Erlent

Komu í veg fyrir launmorð á Banda­ríkja­manni í Var­sjá

Samúel Karl Ólason skrifar
Donald Tusk segir að hinn meinti launmorðingi hafi verið ráðinn til verksins af yfirvöldum í Rússlandi.
Donald Tusk segir að hinn meinti launmorðingi hafi verið ráðinn til verksins af yfirvöldum í Rússlandi. AP/Omar Havana

Pólskir löggæslumenn handtóku á dögunum rússneskan mann sem sagður er hafa verið ráðinn af yfirvöldum í Rússlandi til að myrða bandarískan ríkisborgara. Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir þetta fyrsta málið af þessu tagi, þar sem Rússar hafi reynt að myrða bandarískan ríkisborgara í NATO-ríki.

Tusk segir að maðurinn hafi verið ráðinn af rússneskri leyniþjónustu og skipað að taka manninn, sem er einnig úkraínskur ríkisborgari, af lífi í Varsjá. Ráðabrugg þetta mun hafa verið stöðvað á síðustu stundu, samkvæmt frétt ríkisrekna miðilsins TVP World.

Haft er eftir Tusk að yfirvöldum í Kreml hafi þótt þessi tiltekni maður óþægilegur og varar hann við því að Rússar muni áfram ógna fólki í Evrópu, telji þeir tilefni til.

Yfirvöld í Póllandi og víðar í Evrópu hafa sakað Rússa um ætlanir um skemmdarverk, tölvuárásir og banatilræði frá því innrásin í Úkraínu hófst 2022.

Rússneski maðurinn ku vera 29 ára gamall og fundust sönnunargögn í fórum hans sem eiga að ýta undir málflutninginn gegn honum. Hann hefur verið ákærður fyrir tilraun til morðs og úrskurðaður í þriggja mánaða gæsluvarðhald. Hann stendur frammi fyrir fimmtán ára fangelsisdómi.

Stutt er síðan rússneskur skopmyndateiknari og gagnrýnandi Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, var skotinn til bana í Póllandi. Þá sagði Tusk að allt benti til þess að drápið væri pólitískt launmorð.

Sjá einnig: Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“

Frá febrúar 2022 hafa Rússar ítrekað verið sakaðir um skemmdarverk og ýmis konar árásir í Evrópu. Nú síðast eru rússneskir útsendarar sagðir hafa reynt að sprengja upp flugvélar með sjálfsprengidrónum á flugvelli í Þýskalandi.

Á undanförnum árum hefur fjöldi andófsmanna og andstæðinga Pútíns látið lífið, bæði innan og utan Rússlands.

Fyrir sex árum skaut rússneskur útsendari fyrrverandi uppreisnarmann frá Téténíu til bana um hábjartan dag í almenningsgarði í Berlín. Morðingjanum var sleppt í umfangsmestu fangaskiptum á milli Rússlands og vestrænna ríkja frá því að kalda stríðinu lauk. Pútín tók fagnandi á móti honum við komuna til Rússlands.

Þá eitruðu rússneskir útsendarar fyrir Alexander Litvinenko, rússneskum fyrrverandi leyniþjónustumanni, með geislavirku efni í London árið 2006. Þeim tókst að ráða Litvinenko bana.

Rússnesku leyniþjónustumönnunum sem eitruðu fyrir Sergei Skripal, öðrum fyrrverandi njósnara, og dóttur hans í Salisbury á Englandi árið 2018 tókst aftur á móti ekki ætlunarverk sitt. Þeim tókst þó að drepa breska konu sem komst í snertingu við leifarnar af taugaeitrinu sem þeir beittu í tilræðinu og skildu eftir á víðavangi.

Einnig er talið að rússnesk stjórnvöld hafi staðið fyrir því að eitrað var fyrir Alexí Navalní, leiðtoga rússnesku stjórnarandstöðunnar, árið 2020. Hann lést í rússnesku fangelsi árið 2024.

Pólland Rússland Bandaríkin Innrás Rússa í Úkraínu

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