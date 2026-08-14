Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Hólmfríður Gísladóttir skrifar 14. ágúst 2026 06:29 Greifinn á sviði ásamt öðrum frambjóðendum. Farage lét ekki sjá sig. AP/Richard Pelham Nigel Farage, leiðtogi breska Umbótaflokksins, fór með sigur af hólmi í aukakosningum í Clacton í gær. Hann hlaut 63,34 prósent atkvæða en næstur á eftir honum var grínistinn Jonathan David Harvey, undir dulnefninu Ruslatunnufés greifi. Greifinn, sem er með ruslatunnuhöfuð, hlaut 26,93 prósent atkvæða. Boðað var til aukakosninganna eftir að Farage sagði af sér þingmennsku í kjölfar fjölmiðlaumfjöllunar um peningagjafir sem hann hefur þegið. Rannsókn var hafin á málinu á þingi og gera má ráð fyrir að hún haldi áfram nú þegar Farage er aftur kominn á þing. Farage hafði stillt kosningunum upp þannig að hann ætlaði að sýna það að hann gæti haft sigurorð af bákninu en vopnin snérust í höndum hans þegar stóru flokkarnir neituðu að taka þátt í sjónarspilinu og tefldu ekki fram kandídötum. Keppninautar Farage í kosningunum í gær voru þannig 34 tiltölulega óþekktir einstaklingar og þeirra á meðal nokkur spéframboð. Tilkynnt var um úrslitin nú í morgunsárið og eins og hefð gerir ráð fyrir stóðu frambjóðendur allir saman í talningasalnum við það tilefni, að Farage undanskildum. Margir höfðu beðið þess með nokkurri eftirvæntingu að sjá hann á sviði með Ruslutunnufési greifa og niðurlægingu hans fullkomnaða. Farage virðist hins vegar hafa séð það fyrir og sagðist ekki myndu verða viðstaddur þar sem yfirvöld hefðu gert honum viðvart um að til stæði að niðurlægja hann á sviðinu. Ruslatunnufés greifi sagði á samfélagsmiðlum nú fyrir stundu að hann hefði farið með sigur í kosningunum... ef horft væri til þeirra sem hefðu haft fyrir því að mæta og hlýða á niðurstöðurnar tilkynntar. Þá vakti hann athygli á því að hann hefði fengið 95 atkvæði í aukakosningunum í Makerfield, þar sem Andy Burnham forsætisráðherra komst inn á þing, en nú þegar hann atti kappi við Farage hefði hann fengið 9.455 atkvæði. „Hvað segir það ykkur? Ja, kannski er það til marks um að Nigel, sem vildi ekki vera niðurlægður, hefur verið það.“ I came first in the Clacton by-election! Of the candidates who bothered to turn up for the results. Here is my victory speech! pic.twitter.com/PBaLO10P2j— Count Binface (@CountBinface) August 14, 2026 Bretland England Kosningar í Bretlandi Mest lesið „Ég læt ekki stilla mér svona upp við vegg“ Innlent Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Erlent Tókst á við umdeilda rabbínann: „Þú ert hættulegur maður“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Erlent Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Erlent Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Erlent Tilkynnt um alblóðugan mann á gangi í miðborginni Innlent Vara við að erlendir aðilar gætu náð yfirráðum yfir íslenskum sjávarútvegi Innlent Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Erlent Fleiri fréttir Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Blaðamenn og aðrir farþegar notaðir sem tálbeita? Þúsunda saknað og tíminn að renna út Stríðsfangar barðir og beittir kynferðislegu ofbeldi Pútín vildi ekkert fyrir Bandaríkjamann í rússnesku fangelsi Norskir nei-sinnar bæta við sig Ætla að senda alla sem brutust inn í Ceuta til baka Vill aðskilja bólusetningar gegn mislingum, hettusótt og rauðum hundum Efnt til æfinga í Taívan fyrir umfangsmikið rof á fjarskiptum Assad dæmdur til dauða í heimalandinu Réttað yfir fyrrverandi glæpaforingja vegna morðsins á Tupac Flaug hvorki með gömlu né nýju Air Force One Sjá meira