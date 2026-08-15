Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. ágúst 2026 11:43 Frá puttefest í Folkeparken árið 2023. Næturhrafnarnir í Hróarskeldu Sextán ára piltur lést eftir að hafa verið stunginn ítrekað með hníf í busavígslu í Hróarskeldu í gærkvöldi. Jafnaldri hans hefur verið handtekinn og verður ákærður fyrir manndráp. Að sögn lögreglunnar á Mið- og Vestur-Sjálandi var um innbyrðis uppgjör að ræða. Drengurinn var stunginn við Louisevej skammt frá Folkeparken í Hróarskeldu. Lögreglu barst tilkynning um árásina klukkan hálf sex í gærkvöldi og var pilturinn í kjölfarið fluttur með þyrlu á Rigshospitalet í Kaupmannahöfn en ekki tókst að bjarga lífi hans. Að sögn Michaels Sehested aðstoðaryfirlögregluþjóns bendir allt til þess að um innbyrðis deilu milli árásarmannsins og fórnarlambsins hafi verið að ræða og að málið tengist ekki skipulagðri glæpastarfsemi með neinum hætti. Hann ræddi við danska ríkisútvarpið. Árleg busavígsla Fjöldi ungmenna var kominn saman í Folkeparken í Hróarskeldu á svokallaðri puttefest sem er eins konar árleg busavígsla þar sem nýnemar koma saman við upphaf skólaársins. Lögregla segir handtekna piltinn hafa fundist tiltölulega fljótt eftir árásina, meðal annars með aðstoð ummerkja sem fundust á vettvangi. Hann var í kjölfarið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 10. september og vistaður á lokaðri stofnun fyrir ungmenni. Hinn ákærði neitar sök. Í dómsal á laugardag kom jafnframt fram hjá dómaranum að ekki sé hægt að útiloka að um átök milli hópa hafi verið að ræða, þótt lögregla hafi áður sagst ekki hafa fundið neitt sem bendi til tengsla við skipulagða brotastarfsemi. Skólinn opinn fyrir áfallahjálp Skólayfirvöld í Himmelev-skóla í Roskilde hafa staðfest að hinn látni hafi verið nemandi við skólann. „Það er með mikilli sorg sem við getum staðfest að einn af nemendum okkar við Himmelev-menntaskóla lést eftir mjög sorglegan atburð við Folkeparken í gær,“ segir í tilkynningu frá skólanum, sem bætir við að hugur þeirra sé hjá fjölskyldu og vinum hins látna. Skólinn ákvað að hafa opið fyrir nemendur og starfsfólk daginn eftir atburðinn til að bjóða upp á áfallahjálp, og verður sú aðstoð einnig í boði í næstu viku. Fylltist af löggu- og sjúkrabílum Klaus Walmod, formaður Næturhrafnanna (Natteravnene) í Hróarskeldu, sem voru viðstaddir hátíðina líkt og venjulega, segir garðinn fljótt hafa fyllst af blikkandi ljósum lögreglu- og sjúkrabíla umrætt kvöld. Nicolai Wammen dómsmálaráðherra hefur brugðist við málinu og segir atburðinn „hræðilegan og djúpt sorglegan“. „Hugur minn og dýpsta samúð er hjá drengnum og fjölskyldu hans og vinum,“ sagði ráðherrann. Lögregla biðlar til ungmenna sem voru viðstödd og kunna að hafa séð eða heyrt eitthvað að láta vita af sér, og hvetur jafnframt unga fólkið sem varð vitni að atburðinum til að ræða upplifun sína, hvort sem er við foreldra, aðra fullorðna eða fagfólk. Danmörk Mest lesið „Þessa vanlíðan þekkir enginn nema að hafa upplifað hana“ Innlent Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Löng röð í öryggisleitina þriðja daginn í röð Innlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Erlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Erlent Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Erlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent Fleiri fréttir Sextán ára drengur stunginn til bana í busavígslu Hótar að gera Hormússundið að bandarísku yfirráðasvæði Tugir látnir eftir stóran jarðskjálfta Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“ Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Sjá meira