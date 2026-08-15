Erlent

Sex­tán ára drengur stunginn til bana í busavígslu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Frá puttefest í Folkeparken árið 2023.
Frá puttefest í Folkeparken árið 2023. Næturhrafnarnir í Hróarskeldu

Sextán ára piltur lést eftir að hafa verið stunginn ítrekað með hníf í busavígslu í Hróarskeldu í gærkvöldi. Jafnaldri hans hefur verið handtekinn og verður ákærður fyrir manndráp.

Að sögn lögreglunnar á Mið- og Vestur-Sjálandi var um innbyrðis uppgjör að ræða. Drengurinn var stunginn við Louisevej skammt frá Folkeparken í Hróarskeldu. Lögreglu barst tilkynning um árásina klukkan hálf sex í gærkvöldi og var pilturinn í kjölfarið fluttur með þyrlu á Rigshospitalet í Kaupmannahöfn en ekki tókst að bjarga lífi hans.

Að sögn Michaels Sehested aðstoðaryfirlögregluþjóns bendir allt til þess að um innbyrðis deilu milli árásarmannsins og fórnarlambsins hafi verið að ræða og að málið tengist ekki skipulagðri glæpastarfsemi með neinum hætti. Hann ræddi við danska ríkisútvarpið.

Árleg busavígsla

Fjöldi ungmenna var kominn saman í Folkeparken í Hróarskeldu á svokallaðri puttefest sem er eins konar árleg busavígsla þar sem nýnemar koma saman við upphaf skólaársins.

Lögregla segir handtekna piltinn hafa fundist tiltölulega fljótt eftir árásina, meðal annars með aðstoð ummerkja sem fundust á vettvangi. Hann var í kjölfarið úrskurðaður í gæsluvarðhald til 10. september og vistaður á lokaðri stofnun fyrir ungmenni. Hinn ákærði neitar sök.

Í dómsal á laugardag kom jafnframt fram hjá dómaranum að ekki sé hægt að útiloka að um átök milli hópa hafi verið að ræða, þótt lögregla hafi áður sagst ekki hafa fundið neitt sem bendi til tengsla við skipulagða brotastarfsemi.

Skólinn opinn fyrir áfallahjálp

Skólayfirvöld í Himmelev-skóla í Roskilde hafa staðfest að hinn látni hafi verið nemandi við skólann.

„Það er með mikilli sorg sem við getum staðfest að einn af nemendum okkar við Himmelev-menntaskóla lést eftir mjög sorglegan atburð við Folkeparken í gær,“ segir í tilkynningu frá skólanum, sem bætir við að hugur þeirra sé hjá fjölskyldu og vinum hins látna.

Skólinn ákvað að hafa opið fyrir nemendur og starfsfólk daginn eftir atburðinn til að bjóða upp á áfallahjálp, og verður sú aðstoð einnig í boði í næstu viku.

Fylltist af löggu- og sjúkrabílum

Klaus Walmod, formaður Næturhrafnanna (Natteravnene) í Hróarskeldu, sem voru viðstaddir hátíðina líkt og venjulega, segir garðinn fljótt hafa fyllst af blikkandi ljósum lögreglu- og sjúkrabíla umrætt kvöld.

Nicolai Wammen dómsmálaráðherra hefur brugðist við málinu og segir atburðinn „hræðilegan og djúpt sorglegan“.

„Hugur minn og dýpsta samúð er hjá drengnum og fjölskyldu hans og vinum,“ sagði ráðherrann.

Lögregla biðlar til ungmenna sem voru viðstödd og kunna að hafa séð eða heyrt eitthvað að láta vita af sér, og hvetur jafnframt unga fólkið sem varð vitni að atburðinum til að ræða upplifun sína, hvort sem er við foreldra, aðra fullorðna eða fagfólk.

Danmörk

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