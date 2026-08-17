Risastór stytta af Maríu mey, sem talin er vera sú hæsta í Evrópu, var vígð á laugardag í litlu pólsku þorpi. Styttan er 56 metra há. Bæjaryfirvöld vonast til þess að minnisvarðinn verði mikilvægur pílagrímastaður og ferðamannastaður. Útsýnispallur er byggður inn í stall styttunnar.
Hundruð manna tóku þátt í vígslu minnisvarðans sem gnæfir 55,6 metra yfir Konotopie í miðhluta Póllands, en þorpið telur færri en 150 íbúa.
Styttan er hærri en Kristsstyttan í Rio de Janeiro í Brasilíu, sem er 38 metrar á hæð með stalli. Styttan er einnig hærri en sams konar stytta af Kristi í vesturhluta bæjarins Świebodzin, sem var afhjúpuð árið 2010 og er 52,5 metrar á hæð með haugnum sem hún stendur á.
Til er hærri stytta af Maríu mey á Filippseyjum, sem er 98 metrar á hæð, en sú nýja í Póllandi er talin vera sú stærsta sinnar tegundar í Evrópu.
Meðal þeirra sem fylgdust með afhjúpuninni var Lech Wałęsa, fyrrverandi forseti Póllands en hann hlautfriðarverðlaun Nóbels fyrir forystu sína í pólsku andspyrnuhreyfingunni gegn kommúnisma sem formaður verkalýðsfélagsins Samstöðu.
„Þetta er endirinn á minni vegferð,“ er haft eftir Wałęsa í frétt Guardian um málið og að hann hafi á fundinum gefið í skyn að þeim málum sem hann hefði lengi barist fyrir, þar á meðal lýðræði og kaþólskri trú, væri nú lokið. „Ég byrjaði með Maríu mey og ég enda með Maríu mey.“
Í frétt Guardian kemur einnig fram að flestir Pólverjar telji sig kaþólska en að áhrif trúarbragða í opinberu lífi hafi smám saman minnkað á undanförnum árum, sérstaklega meðal yngra fólks og í þéttbýli. Kaþólska kirkjan er þó enn áhrifamikil, sérstaklega í dreifbýli og meðal eldri kynslóða.
Styttan var pöntuð af Roman Karkosik, efnuðum pólskum kaupsýslumanni, og eiginkonu hans, Grażynu. Hjónin búa í lítilli höll nokkrum kílómetrum frá Konotopie. Haft er eftir þeim á vef Guardian að hjónin hafa sagt að minnisvarðinn sé tjáning á þakklæti þeirra til Guðs.
„Styttan verður fyrir allt fólk,“ sagði Grażyna Karkosik. „Hvert okkar sem kemur til að sjá hana mun hugsa dýpra um eigið líf, ekki bara um Guð.“