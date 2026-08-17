Líffræðingur segir minna um lúsmý en áður á þeim stöðum sem það fannst fyrst. Áfram sé fylgst náið með moskítóflugum sem fundust hér á landi í fyrra.
„Þeir hafa hreinlega minnkað,“ segir Gísli Már Gíslason, prófessor emeritus í vatnalíffræði, um lúsmýsstofnana á vestanverðu landinu.
„Það gerist oft þegar nýir stofnar koma inn á nýtt svæði, þá er nóg af fæðu og auðlindum og svo ganga þær á þetta og um leið koma líka rándýr og annað inn á. Þannig að þetta er orðið miklu þolanlegra svona vestast á landinu en það var áður.“
Tíu ár eru liðin frá því að lúsmý fannst fyrst hér á landi og uxu stofnarnir hratt.
„En svo fóru þeir að falla í Kjósinni fyrir tveimur árum og nú hef ég heyrt að þeir séu að fara að falla í Árnessýslu og þar,“ bætir Gísli við.
Á sama tíma sé áfram nóg af lúsmýi á Austfjörðum og öðrum svæðum þar sem það birtist síðar.
Það kæmi ekki á óvart ef svipaður samdráttur ætti síðar eftir að sjást þar, að sögn Gísla.
Tvær tegundir moskítóflugna hafa fundist á Íslandi: Culiseta annulata og Culex pipiens.
Sú fyrri fannst í Kjósinni og við Mógilsá á síðasta ári og hefur ekki enn gert vart við sig í ár, að sögn Gísla.
Karl- og kvenflugur fundust í fyrra og er náið fylgst með því hvort tegundin hafi lifað af íslenska veturinn.
„Það er nú ekki útilokað að hún komi núna seinna á sumrinu.“
Hin tegundin, Culex pipiens, hefur fundist í einu hesthúsi á Suðurlandi og er áfram unnið að útrýmingu hennar.
„Lirfurnar eru allar í haughúsinu undir og lifa þar. Það er verið að vinna að því og þeim hefur fækkað verulega í húsinu. Af því að þetta er svo staðbundið þá ætti að vera hægt að útrýma henni,“ segir Gísli.
Enn sé ekki hægt að útiloka að hin moskítótegundin sem fannst í Kjósinni nái að ljúka lífsferli sínu í sumar.
„Ég veit ekki hvað hann er langur á svona köldum svæðum eins og Íslandi. Hún nær alveg í Norður-Noreg en ég finn engar rannsóknir á lífsferlinum þar.
Fullorðin fluga lifir alveg innandyra yfir veturinn og fer inn í útihús og annars staðar þar sem er ekki einu sinni frost. Þannig hún á enn þá möguleika á að komast upp.“
Ef moskítóflugan nær fótfestu á Íslandi telur Gísli samt sem áður að fólk muni alltaf finna meira fyrir lúsmýinu sem sé „svo miklu lúmskara.“
Líklegra sé að ein eða nokkrar moskítóflugur komist inn í hús, sveimi í kringum fólk og stingi það svo.
„Ef hún nær hér fótfestu þá verður hún aldrei til mikilla leiðinda. Hún verður bara eins og við þekkjum þetta í Skandinavíu. Þú ert kannski bitinn nokkrum sinnum á viku ferðalagi um Danmörku.“
Gísli bendir á að lítið sé til um rannsóknir á lúsmýsstofnum en áréttar að miklar sveiflur hafi almennt sést í mýsstofnum, til að mynda á Mývatni.
„Ef það eru sveiflur í fæðutegundum sem eru einhverjir þörungar, þá eru sveiflur í fullorðnu flugunum.“ Því sé ekki heldur útilokað að lúsmýi komi aftur til með að fjölga á vestanverðu landinu.
Sjö tegundir af lúsmýi hafi fundist á Íslandi og einungis ein bíti spendýr á borð við menn. Hinar sæki í mýflugur.
„Við höfum ekki einu sinni fundið lirfurnar enn þá af þessu lúsmýi sem er að bíta okkur. Við erum búin að leita og leita og leita.“
Líffræðingur segir Ísland enn frekar fátækt af stunguskordýrum þó nýjar tegundir skordýra séu stöðugt að nema hér land. Unnið er að því að útýma annarri tveggja tegunda moskítóflugu sem fannst hér á landi í fyrra en enn er óljóst hvort það muni ganga upp enda sé lítið vitað um lífsferil flugunnar hér á landi.
Vel gengur að útrýma annarri af tveimur tegundum móskítóflugunnar sem fundust hér á landi síðasta sumar. Þrátt fyrir að hin tegundin hafi enn ekki sést er líffræðingur ekki tilbúinn að afskrifa fluguna.