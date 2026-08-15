Tugir látnir eftir stóran jarðskjálfta Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 15. ágúst 2026 07:47 Enn er leitað að fólki. EPA Að minnsta kosti tuttugu eru látnir eftir að jarðskjálfti að stærðinni 7,7 reið yfir Indónesíu í gærkvöldi. Enn er leitað í rústunum. Jarðskjálftinn reið yfir rétt fyrir klukkan fimm að nóttu til á staðartíma, rétt fyrir klukkan ellefu að kvöldi til á íslenskum tíma. Fjöldi stórra eftirskjálfta kom á eftir, þar á meðal einn af stærðinni 6,1. Að minnsta kosti tveir eru alvarlega slasaðir. Byggingar eru ónýtar og er unnið að því að leita að fleira fólki. Reuters greinir frá. Emanuel Melkiades Laka Lena, landstjóri í austur Nusa-Tenaggara-héraði, sagði á blaðamannafundi að fólkið hefði látist í svefni þegar byggingarnar hefðu hrunið í kringum það. „Nokkrir aðrir íbúar stóðu við veginn því að sjórinn hafði fallið aftur. Vatnið var lágt niðri í einhvern tíma svo allir voru gripnir hræðslu og hlupu burt,“ sagði hann. Indónesía Mest lesið Skilti sem átti að fæla burt ferðamenn hefur öfug áhrif Innlent Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Erlent Sögusagnir farið af stað þegar hann sást á fundinum Innlent Gerir aðra atlögu að Lagarfljóti um helgina Innlent Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Erlent „Við hefðum viljað samráð frekar en samtal“ Innlent Íbúar flúðu undan tónlistarhátíð Bjarkar Innlent „Klukkan tifar“ Innlent Flaggskip kólumbíska sjóhersins býður almenningi um borð Innlent Bændur í baráttuhug á leið í herferð um landið Innlent Fleiri fréttir Tugir látnir eftir stóran jarðskjálfta Prófessor sakaður um ritstuld fannst látinn Önnur lestin af sporinu á innan við sólarhring Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“ Biður hæstarétt um grænt ljós á veislusalinn „Óumflýjanlegt“ að sjúkdómar blossi aftur upp vegna aðgerða Bandaríkjanna Í basli með að finna nýjan sendiherra í Washington DC Trump skipar sjóhernum að notast aftur við gufu Gróður brennur beggja vegna Ermarsunds Sektaður fyrir að nota þokulúður til að vekja ísbjörn Búa sig undir annað áhlaup á Ceuta Fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á Kennedy-miðstöðina Farage sigraði en Ruslatunnufés greifi hlaut fjórðung atkvæða Komu í veg fyrir launmorð á Bandaríkjamanni í Varsjá Hafa áhyggjur af geðheilsu þúsunda sjóliða Úkraínumenn gáfu Kananum á baukinn Mangione sagður ætla að játa Mannskæð sprenging í stærstu höfn Evrópu Sagður hafa setið fyrir foreldrum sínum áður en hann myrti þau Senda inn liðsauka þar sem landtökumenn sitja um heimili Palestínumanna Handtóku og ákærðu baráttukonu gegn Kú Klúx Klan Stefna Trump vegna sölu á samfélagsmiðlafærslum hans Olíuborunum á Grænlandi frestað eftir viðræður við stjórnvöld Leavitt hættir hjá Trump ICE-liðar fá rafmagnshanska Létu sprengjum rigna á rússneska flotastöð við Svartahaf Ófrjósemi: Gervigreindin notuð til að finna sáðfrumur í geldsæði Farage etur kappi við grínara og aðra furðufugla Blaðamenn og aðrir farþegar notaðir sem tálbeita? Þúsunda saknað og tíminn að renna út Sjá meira