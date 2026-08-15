Erlent

Tugir látnir eftir stóran jarð­skjálfta

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Enn er leitað að fólki.
Enn er leitað að fólki. EPA

Að minnsta kosti tuttugu eru látnir eftir að jarðskjálfti að stærðinni 7,7 reið yfir Indónesíu í gærkvöldi. Enn er leitað í rústunum.

Jarðskjálftinn reið yfir rétt fyrir klukkan fimm að nóttu til á staðartíma, rétt fyrir klukkan ellefu að kvöldi til á íslenskum tíma. Fjöldi stórra eftirskjálfta kom á eftir, þar á meðal einn af stærðinni 6,1.

Að minnsta kosti tveir eru alvarlega slasaðir. Byggingar eru ónýtar og er unnið að því að leita að fleira fólki. Reuters greinir frá. 

Emanuel Melkiades Laka Lena, landstjóri í austur Nusa-Tenaggara-héraði, sagði á blaðamannafundi að fólkið hefði látist í svefni þegar byggingarnar hefðu hrunið í kringum það.

„Nokkrir aðrir íbúar stóðu við veginn því að sjórinn hafði fallið aftur. Vatnið var lágt niðri í einhvern tíma svo allir voru gripnir hræðslu og hlupu burt,“ sagði hann.

Indónesía

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