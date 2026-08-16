Næstu helgi fer af stað varnaræfingin Norðurvíkingur sem er samstarfsverkefni Íslands, Bandaríkjanna og fjölda bandalagsríkja. Í æfingunni taka að þessu sinni þátt í kringum tólf hundruð manns frá tólf löndum.
Þessi tvíhliða varnaræfing Bandaríkjanna og Íslands fer fram hér á Íslandi og hafsvæðinu í kringum landið dagana 22. ágúst til 3. september næstkomandi.
Meginmarkmið æfingarinnar er að æfa varnir Íslands, þar með talið varnir mikilvægra innviða, sjóleiðirnar umhverfis Ísland, leit og björgun, gistiríkjastuðning og samhæfingu íslenskra stjórnvalda við herstjórnir Bandaríkjanna og Atlantshafsbandalagsins.
„Það er sem sagt verið að æfa beinar varnir Íslands og varnir sjóleiðanna hér í kringum landið, þannig að mjög mikill hluti af æfingunni fer fram úti á sjó,“ segir Jónas G. Allansson skrifstofustjóri varnarmálaskrifstofu utanríkisráðuneytisins.
„Það eru flugvélar og skip sem taka þar þátt, meðal annars viðbrögð við umferð kafbáta og varnir sjóleiða. Svo hér í landi þá verður þunginn í stuðningi við þetta viðbragð sem er að eiga sér stað úti á sjó,“ bætir Jónas við.
Í kringum tólf hundruð manns taka þátt í æfingunni að þessu sinni frá tólf löndum, þar af eru um tvö hundruð Íslendingar.
„Þunginn í þessu er fyrst og fremst er viðbúnaður á hafi og það eru þá skip og kafbátar og kafbátaleitarflug. En það verður ýmislegt annað æft, bæði í smærra umfangi og stærra. Við munum til dæmis sjá flugvélar sem munu æfa lendingar á flugbrautum á Íslandi og þá er verið að hugsa um mögulegt viðbragð í neyðarástandi. Ég tel svo til að það verði einhver viðvera á Akureyri og hugsanlega á fleiri stöðum,“ bætir Jónas við.
Landinn verður því var við einhvern hluta æfinganna en ekki alla.
„Þannig að þetta verður sýnilegt en stærsti þunginn í æfingunni er úti á hafi og er þar af leiðandi kannski ekki eins sýnilegur.“