Herkvaðning í Rússlandi vofir yfir Úkraínumönnum Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 16. ágúst 2026 12:16 Óskar Hallgrímsson er búsettur í Kænugarði. Vísir/Samsett Íslenskur blaðamaður búsettur í Kænugarði var vakinn um þrjúleytið í nótt við sprengingar. Rússar gerðu umfangsmikla eldflauga- og drónaárás á úkraínsku höfuðborgina í nótt. Að minnsta kosti fimm eru látnir eftir stórfelldar dróna- og eldflaugaárásir Rússa í Úkraínu í nótt. Áfram skiptast ríkin á drónum og eldflaugum en úkraínsk drónaárás hæfði vöruhús netverslunarrisans rússneska Wildberries sem stóð í ljósum logum í morgun. Loftvarnasírenur ómuðu í Kænugarði fram eftir morgni. Slökkviliðsmenn í Kænugarði börðust í nótt við eld sem kviknaði á bókamarkaði eftir að hann varð fyrir rússneskum eldflaugum og drónum. Búið er að ráða niðurlögum hans en að sögn Vitalís Klitsjkó borgarstjóra særðust sex hið minnsta, þar á meðal barn, í úkraínsku höfuðborginni í nótt. Varnarlaus gagnvart skotflaugum Óskar Hallgrímsson blaðamaður og ljósmyndari segir ekki satt sem kemur fram víða í umfjöllun úti í heimi að loftárásir færist í aukana. „Loftárásir eru ekki að færast í aukana, heldur er gerðin af loftárásum að færast í aukana. Þessar svokölluðu skotflaugar er nær ómögulegt að skjóta niður með hefðbundnum loftvörnum. Þú þarft svokallaðar PAC-3 flaugar í Patriot-kerfi til þess að geta skotið það niður og það er bara mjög lítið úrval til af þeim og birgðir í heiminum eru að verða uppurnar, ekki bara hér í Úkraínu,“ segir hann. Drónar og eldflaugar hæfðu skotmörk í Kænugarði.AP Til útskýringar á er PAC-3 gerð af eldflaug sem notuð er til að skjóta niður skotflaugar og ofurhljóðfráar stýriflaugar. Patriot-kerfið er svo tæknin sem gerir slíkum flaugum kleift að hæfa ofurhljóðfráar flaugar odd í odd og sprengja þær. Eins og gefur að skilja er slík tækni hvorki ódýr né einföld í framleiðslu. „Þannig að við erum föst með það að vera varnarlaus gegn þessum árásum.“ Vöruhúsin mikilvægt hernaðarlegt skotmark Úkraínumenn hafa undanfarnar vikur og mánuði hæft fleiri vöruhús hins svokallaða rússneska Amazon sem hefur verulega heft flutningsgetu Rússa. Sextíu og tvö prósent af þeirra vöruhúsum eru búin að verða fyrir árás núna síðastliðið ár. Það er farið að hafa gífurleg áhrif á rússneskt hagkerfi. Fólk spyr sig hvort að þetta sé stríðsglæpur og af því þetta hefur mikil áhrif á almenna borgara en rússneski herinn notar þessi hús mikið fyrir að dreifa búnaði, bæði til þess að kaupa og selja í dróna, færa stríðsgögn, alls konar föt og dót fyrir herinn og rekstur. Það er stríðsrekstur, þannig að þetta er mjög löggilt skotmark upp á það að gera,“ segir Óskar. Vöruhús Wildberries í Koledínó í morgun.Telegram/Supernova Yfir Úkraínumönnum vofir þó möguleg herkvaðning í Rússlandi. Það er mikill ótti við herkvaðningu af því að Rússland er líklega að fara að bæta um fimm hundruð þúsund mönnum í herinn og Úkraína er engan veginn tilbúin til þess að svara því á nokkurn hátt. Það er talað um að það sé verið að lækka aldurinn í herkvaðningu niður í 21 ár, sem er þvílíkt áfall fyrir Úkraínumenn hérna í landinu. Það er svona það sem að maður svona hefur mestar áhyggjur af,“ segir hann. 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