Innlent

Gerir upp hús hannað af Guð­jóni Samúels­syni

Bjarki Sigurðsson skrifar
Helga Kristjánsdóttir við Kaupangur. Húsið var hannað af Guðjóni Samúelssyni.
Helga Kristjánsdóttir við Kaupangur. Húsið var hannað af Guðjóni Samúelssyni. Vísir/Bjarki

Hús hannað af Guðjóni Samúelssyni byggt þar sem talið er að Helgi magri hafi haft vetrarsetu fær nú mikla yfirhalningu. Eigandinn segir mikilvægt að varðveita gömul hús.

Kaupangur var byggt árið 1920 eftir teikningum Guðjóns Samúelssonar sem var sama ár skipaður húsameistari ríkisins. Helgi Magri og kona hans Þórunn hyrna eru sögð hafa haft vetrarsetu þar sem húsið var reist og því um sögufræga jörð að ræða.

„Þetta þótti svolítið framúrstefnulegt. Menn voru að fara úr torfbæjum í steinsteypu. Það eru ávalir gluggar í risi því fólk hafði velt því fyrir sér að hafa torf á þakinu svo ásýndin félli betur inn í myndina,“ segir Helga Kristjánsdóttir, eigandi Kaupangurs. 

Helga segir það dýrmætt fyrir menningararf Íslendinga að varðveita gömul hús og hefur hún leitað til Minjastofnunar til að tryggja að húsið sé varðveitt á sem bestan máta.

„Þetta var eiginlega spurning um að annaðhvort varðveita húsið eða láta það fara sinn veg. Við vildum varðveita það og þess vegna þurfti að vinna að endurbótum. Styrkja það hérna í horninu og við ákváðum að laga kjallarann í leiðinni,“ segir Helga. 

Helga er alin upp í Kaupangi og á þaðan góðar minningar.

„Þetta er fyrir mér mjög dýrmætt hús og mér þykir afar vænt um það. Skipulag glugga og rýma og uppleggið, það er allt mjög skemmtilegt. Það sem er líka gaman er að það hefur að mestu leyti haldið sér. Húsinu hefur ekki verið breytt eins og tíðkast sums staðar,“ segir Helga. 

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