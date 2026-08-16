Gerir upp hús hannað af Guðjóni Samúelssyni Bjarki Sigurðsson skrifar 16. ágúst 2026 22:04 Helga Kristjánsdóttir við Kaupangur. Húsið var hannað af Guðjóni Samúelssyni. Vísir/Bjarki Hús hannað af Guðjóni Samúelssyni byggt þar sem talið er að Helgi magri hafi haft vetrarsetu fær nú mikla yfirhalningu. Eigandinn segir mikilvægt að varðveita gömul hús. Kaupangur var byggt árið 1920 eftir teikningum Guðjóns Samúelssonar sem var sama ár skipaður húsameistari ríkisins. Helgi Magri og kona hans Þórunn hyrna eru sögð hafa haft vetrarsetu þar sem húsið var reist og því um sögufræga jörð að ræða. „Þetta þótti svolítið framúrstefnulegt. Menn voru að fara úr torfbæjum í steinsteypu. Það eru ávalir gluggar í risi því fólk hafði velt því fyrir sér að hafa torf á þakinu svo ásýndin félli betur inn í myndina,“ segir Helga Kristjánsdóttir, eigandi Kaupangurs. Helga segir það dýrmætt fyrir menningararf Íslendinga að varðveita gömul hús og hefur hún leitað til Minjastofnunar til að tryggja að húsið sé varðveitt á sem bestan máta. „Þetta var eiginlega spurning um að annaðhvort varðveita húsið eða láta það fara sinn veg. Við vildum varðveita það og þess vegna þurfti að vinna að endurbótum. Styrkja það hérna í horninu og við ákváðum að laga kjallarann í leiðinni,“ segir Helga. Helga er alin upp í Kaupangi og á þaðan góðar minningar. „Þetta er fyrir mér mjög dýrmætt hús og mér þykir afar vænt um það. Skipulag glugga og rýma og uppleggið, það er allt mjög skemmtilegt. Það sem er líka gaman er að það hefur að mestu leyti haldið sér. Húsinu hefur ekki verið breytt eins og tíðkast sums staðar,“ segir Helga. Menning Hús og heimili Eyjafjarðarsveit Mest lesið Nágranninn bjargaði Sævari sem missti næstum af almyrkvanum Innlent Sigurgeir þurfti að hætta og var fluttur á sjúkrahús Innlent Það er jóker í spilinu Innlent „Þá er verið að hugsa um mögulegt viðbragð í neyðarástandi“ Innlent Brotist inn í Barnaloppuna Innlent Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Innlent Fjöldi ökumanna á von á kæru Innlent „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Innlent Á sjötta tug björgunarsveitarfólks kom að björguninni Innlent Spánverjum fjölgar þvert á þróunina Innlent Fleiri fréttir Gerir upp hús hannað af Guðjóni Samúelssyni Á sjötta tug björgunarsveitarfólks kom að björguninni Ekki fleiri tilkynnt innbrot síðan 2022 „Þá er verið að hugsa um mögulegt viðbragð í neyðarástandi“ Þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð út vegna veikinda Forystumenn láti stór orð falla sér og sínum málstað til framdráttar Þyrlan sótti slasaðan göngumann við Glym Spánverjum fjölgar þvert á þróunina Sigurgeir þurfti að hætta og var fluttur á sjúkrahús Það er jóker í spilinu Skoða hvort gerviaðgangar og grunsamlegar síður séu erlend öfl í dulbúningi Páll Magnússon tekur við af Kristjáni Nágranninn bjargaði Sævari sem missti næstum af almyrkvanum Brotist inn í Barnaloppuna Kristján Kristjánsson kveður Sprengisand Íbúi í Kænugarði um stríðið og áhyggjur lögreglu af erlendum áhrifum á ESB-kosningu Fortíð og framtíð Íslands í Evrópu á Sprengisandi Mundaði stólinn og lamdi gesti „Bara, hvað dettur gömlu fólki í hug að gera?“ Þrengja Reykjaveg og loka tveimur götum við Laugarnesskóla Fjöldi ökumanna á von á kæru Ísraelskir ferðamenn með ógnandi tilburði á palestínsku kaffihúsi Þyrlan sækir slasaðan mann á Hestfjall Miðflokksmenn helmingi líklegri til að segja já en Sjálfstæðismenn Ósátt með fyrirhugaða sameiningu lögregluembætta Grindvískir krakkar sneru aftur á völlinn Lögnin komin á land en verður látin kyrr liggja „Önnur ríki með sérþarfir hafa miklu meira vægi í þeirri umræðu“ Bananastappa og hlaupbangsar á matseðlinum í tilraun tvö Velti allt á því hverjir mæti á kjörstað Sjá meira