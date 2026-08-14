Donald Trump biðlaði í dag til Hæstaréttar Bandaríkjanna um að fá leyfi til að halda áfram með byggingu veislusalsins á lóð Hvíta hússins. Framkvæmdirnar voru stöðvaðar af alríkisdómara í vor, eftir að verndarsamtök höfðuðu mál gegn ríkisstjórn Trumps.
Sú stöðvun var svo staðfest af þremur öðrum dómurum i síðustu viku. Það var gert á þeim grunni að þingið hefði ekki samþykkt framkvæmdir ríkisstjórnarinnar, sem hefur þegar rifið niður hluta Hvíta hússins til að rýma fyrir veislusalnum, sem á að vera um 8.400 fermetrar að stærð.
Dómararnir sögðu í síðustu viku að Trump mætti ekki samkvæmt lögum taka einhliða ákvarðanir um framkvæmdir sem þessar. Framkvæmdirnar ofanjarðar ættu að vera stöðvaðar en dómararnir gáfu ríkisstjórninni frest til 21. ágúst ef ske kynni að úrskurðinum yrði áfrýjað.
Tveir af dómurunum þremur sögðu að þingið ætti að ráða því hvort veislusalurinn yrði reistur á lóð Hvíta hússins. Forsetinn gæti ekki gert það upp á sitt eindæmi. Þriðji dómarinn var ósammála á þeim grunni að verndarsamtökin sem höfðuðu málið hefðu ekki beina aðild að málinu og því hefði málsókn þeirra ekki átt að vera tekin fyrir.
Lögmenn forsetans hafa nú beðið hæstarétt um að fella úrskurð dómaranna úr gildi.
Í beiðninni til Hæstaréttar skrifar John Sauer, hæstaréttarlögmaður ríkisstjórnarinnar, að lögbannið sé ólögmætt. Þar að auki sé framkvæmdin nauðsynleg þjóðaröryggi Bandaríkjanna, samkvæmt AP fréttaveitunni.
Dómarar á nokkrum stigum hafa lýst yfir efasemdum um framkvæmdirnar og jafnvel sagt þær ólöglegar. Þær hafa þó alltaf fengið að halda áfram.
Framkvæmdir hafa staðið yfir í um tíu mánuði og ríkisstjórnin segir að um 65 prósentum þeirra sé þegar lokið.
Hvíta húsið tilkynnti að til stæði að byggja veislusalinn síðasta sumar. Í október var búið að rífa austurálmu Hvíta hússins en það var gert án alls samráðs við eftirlitsaðila sem ættu að hafa eitthvað um málið að segja.
Trump hefur haldið því fram að framkvæmdirnar undir veislusalnum séu gífurlega mikilvægar, þar sem verið er að koma fyrir innviðum sem snúa að þjóðaröryggi. Þá á að hafa einhvers konar drónaflugvöll ofan á veislusalnum.
Í dómsal fyrr í sumar hélt lögmaður ríkisstjórnar Trumps því fram að forsetinn hefði beint vald yfir vel þekktum opinberum byggingum. Þá sagði lögmaðurinn að ef hann vildi gæti Trump einn síns liðs látið rífa Frelsisstyttuna og jafnvel Hvíta húsið.
Málflutningur ríkisstjórnarinnar hefur tekið nokkrum breytingum á undanförnum mánuðum. Trump sagði reglulega í upphafi að veislusalur væri nauðsynlegur og búið væri að kalla eftir honum í áratugi. Nú snýr málflutningurinn að mestu að því að veislusalurinn sé aukaatriði. Aðalatriðið séu endurbætur sem eru að eiga sér stað neðanjarðar, þar sem verið er að gera byrgi og samskiptamiðstöðvar fyrir herinn og lífverði forsetans, svo eitthvað sé nefnt.