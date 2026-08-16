Tveir létust og mörg hundruð manns voru flutt á brott af grísku eyjunni Salamis sem er nærri höfuðborginni Aþenu en tveir gróðureldar kviknuðu „nánast samtímis“ eða um klukkan 14:40 á staðartíma og svo tuttugu mínútum seinna. Fyrri eldurinn kviknaði á suðurströnd eyjunnar og að sögn slökkviliðsyfirvalda í Grikklandi breiddist hann gríðarlega hratt út vegna hvassviðris.
Gróðureldar hafa geisað víða um álfuna í sumar og hafa stærstu eldar í manna minnum herjað á íbúa Belgíu og Króatíu síðustu daga. Að minnsta kosti einn hefur látið lífið í því síðarnefnda og tugir slösuðust í gróðureldi sem geisaði meðfram strandlengju landsins aðfaranótt föstudags.
Hátt í fjögurhundruð manns hafa þurft að flýja eyjuna Salamis sem er rétt vestur af Aþenu og þar búa um 37.000 manns, margir þeirra eldri borgarar.
Hefur breska ríkisútvarpið (BBC) eftir staðarmiðlum að fimm varðbátar hafi verið sendir á svæðið og sem og nokkrir einkabátar séu til taks til aðstoðar. Einnig hafi flugvélar og fimmtíu slökkviliðsbílar verið sendir á vettvang.
Fjórir hafa verið fluttir á heilsugæslustöð með brunasár er fram kemur í frétt BBC um málið en þar kemur einnig fram að viðbragðsaðilar hafi fundið tvö lík í brunarústum er þeir hófu að reyna að slökkva eldana.
Mörg hundruð slökkviliðsmenn hafa unnið hörðum höndum að því í dag að koma í veg fyrir að eldarnir tveir á eyjunni Salamis breiðist út og renni saman í einn gríðarstórann eld en síðari eldurinn kviknaði austarlega á eyjunni.