Brotist var inn í garnverslunina Handverkskúnst í Árbænum um helgina. Innbrotsþjófurinn var handtekinn á vettvangi.
Í tilkynningu frá versluninni kemur fram að innbrotið hafi átt sér stað snemma morguns og þjófurinn leitað í peningakassanum en lítið fundið. Hann var handtekinn á vettvangi en bæði lögregla og starfsfólk Öryggismiðstöðvar voru kölluð til.
„Einhver ógæfumaður náði að brjóta rúðuna með því að kasta í hana stóru grjóti og skríða svo inn um gatið. Hann var ekki að falast eftir garni heldur skiptimyntinni í kassanum. Hann hafði ekki mikið upp úr krafsinu því kassinn er tæmdur daglega,“ segir í tilkynningu verslunarinnar.
Í færslu eiganda, Elínar Guðrúnar Guðrúnardóttur, kemur fram að hún hafi sofið innbrotið af sér en að móðir hennar, Guðrún María Guðmundsdóttir, hafi verið vöknuð snemma og svarað Öryggismiðstöðinni sem hafði hringt lögregluna út.
„Hún reyndi að hringja í mig, Elínu, en ég steinsvaf í gegnum þetta allt saman. Guðmunda systir vaknaði hins vegar og var svo yndisleg að mæta á staðinn og ganga frá öllu. Systursynir mínir höfðu miklar áhyggjur af því hvað hefði orðið um stóra steininn og fór Petrea systir með þá í vettvangsferð í dag til að skoða grjótið „góða“. Við fengum þessa fínu viðarplötu í staðinn fyrir rúðuna en vonum að henni verði skipt út sem fyrst. Sem betur fer urðu ekki aðrar skemmdir á búðinni en það,“ segir Elín og að innbrotið hafi ekki áhrif á opnun í dag.
Töluvert hefur verið fjallað um innbrotahrinu í Reykjavík í sumar, en þó aðallega í miðbænum.