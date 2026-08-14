Mangione játar sök: „Ég skaut herra Thompson og hann lést“

Luigi Mangione, sem grunaður er um að hafa ráðið Brian Thompson, forstjóra United Healthcare, af dögum árið 2024, hefur játað sök í málinu á alríkisstigi. Mangione á yfir höfði sér ákærur bæði frá alríkisdómstóli og dómstólum New York-ríkis fyrir meint morð á forstjóra bandaríska tryggingafélagsins.
Réttarhöld yfir Luigi Mangione fyrir alríkisdómstóli hófust í dag. Í aríkismálinu stendur Mangione frammi fyrir ákærum um umsáturseinelti sem leiddi til dauða, eftir að ákæru fyrir manndráp var vísað frá. Í réttarhöldum í dag játaði hann sök á því.
Mangione, sem er 28 ára gamall, sat fyrir Thompson fyrir utan hótel í New York í desember þar sem forstjórinn var að halda fjárfestaráðstefnu. Myndband sýndi hann ganga á eftir forstjóranum og skjóta hann nokkrum sinnum í bakið með þrívíddarprentaðri byssu með hljóðdeyfi.
Játningin í alríkismálinu getur skipt sköpum fyrir framgang ríkismálsins en bann er við tvöfaldri málsmeðferð samkvæmt lögum New-York-ríkis, segir í umfjöllun CNN. Það er, einstaklingur megi ekki vera sóttur til saka tvisvar fyrir sama brot ef ákærur byggja á sama athæfi. Í gær var greint frá því að hann væri sagður ætla að játa.
Í New York-málinu hefur hann verið ákærður fyrir morð og önnur brot. Í báðum málum stendur hann frammi fyrir lífstíðarfangelsi. Lögmenn Magnione gætu því farið fram á að ríkismál New York yrði fellt niður, klárist réttarhöld alríkismálsins á undan réttarhöldum ríkismálsins.
„Ég tel líklegra en ekki að ríkismálið falli niður með játningu fyrir alríkisdómstóli,“ er haft eftir Anthony Capozzolo, fyrrverandi saksóknara hjá embætti héraðssaksóknara á Manhattan, í umfjöllun CNN.
Í réttarsalnum hafi Mangione lesið yfirlýsingu og gefið nákvæma lýsingu á atburðarásinni fyrir skotárásina sem hafi lokið með orðunum „Ég skaut herra Thompson og hann lést.“
Fjölskylda Thompson hafi einnig verið viðstödd réttarhöldin og hafi brostið í grát við játninguna.
Í yfirlýsingunni hafi Mangione viðurkennt meðal annars að hafa skipulagt árásina fyrir fram, ferðast á milli ríkja í þeim tilgangi að myrða Thompson og að hafa þrívíddaprentað byssu með hljóðdeyfi til nota við árásina. Dómur verður kveðinn upp þann 18. desember næstkomandi.
Þrátt fyrir játninguna á alríkisákærum á Mangione enn yfir höfði sér átta ákærur í New York-ríki, þar á meðal fyrir morð. Áætlað er að ríkisréttarhöldin hefjist 8. september.