Stjórn Kennedy-listamiðstöðvarinnar í Washington DC virðist enn staðráðin í því að koma nafni Donald Trump Bandaríkjaforseta á bygginguna, þrátt fyrir að dómstólar hafi skipað þeim að taka nafnið hans niður.
Dómarinn Christopher Cooper komst að þeirri niðurstöðu í vor að taka bæri nafn Trump af byggingunni, þar sem aðeins þingið hefði heimild til að breyta nafni miðstöðvarinnar.
Stjórnin hafði áður samþykkt að hér eftir ætti listamiðstöðin, sem sett var á fót til minningar um John F. Kennedy, að heita The Donald J. Trump and the John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts.
Nú virðist stjórnin ætla að freista þess að fara fjallabaksleið til að koma nafni Trump á bygginguna en hún samþykkti í gær að fyrir neðan nafn miðstöðvarinnar skyldi standa: Restored and Renovated By President Donald Trump.
Um er að ræða tilvísun til ákvörðunar forsetans um að loka miðstöðinni í tvö ár til að taka hana í gegn. Stjórn miðstöðvarinnar samþykkti ákvörðun forsetans á fundi í gær.
Joyce Beatty, þingkona Demókrataflokksins og einn af fáum pólitískum andstæðingum Trump sem enn á sæti í stjórninni, segir þetta síðasta uppátæki stjórnarinnar augljósa tilraun til að komast framhjá lögum og dómsúrskurðinum.